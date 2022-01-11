دراسات عن خبراء: هكذا تؤثر الصدمات النفسية على دماغك

بيروت - نادين محمد -

منذ بدايات 2020 والكثير يتعرض لصدمات نفسية بالغة الشدة، لا سيما أولئك الذين فقدوا أحباءهم بسبب كوفيد COVID-19 . ولكن هناك أيضاً من عانى بسبب فقدان أمور أخرى، مثل فراق الأحبة، فقدان الوظيفة أو التعرض للظلم بسبب ثورات الغضب والاحتكاك بالمقربين سواء الأصدقاء أو الأهل.

كل ذلك، ذكر العلماء والخبراء، يتسبب بما يسمى "الصدمة الدماغية" أو Brain Trauma، وهي عدا عن ما نعرفه عن الإصابات الدماغية مثل إرتجاج المخ أو " إصابات الدماغ الرضحية " نتيجة الإصابة المادية للدماغ ، مثل حادث سيارة ، فإن الصدمة الدماغية هي تأثير مدروس من التعرض لحدث (أو أحداث) مؤلمة عاطفياً ، مثل الحزن وسوء المعاملة ، الاعتداء ، والكثير من الصدمات النفسية مثل الخيانة الزوجية ، أو الانفصال ، أو الطلاق ، والضغوط الأخرى.

أعراض الصدمة الدماغية:

ضبابية الدماغ والتي ينتج عنها عدم القدرة على تتبع الأشياء، الإرهاق الشديد، وصعوبة النوم. حيث تقول إيمي ستويبر ، عالمة نفس ، ومدربة ، ومستشارة في بورتلاند ، أوريغون ، ومتخصصة في علاج الصدمات ، "من الطبيعي حقًا أن يعاني الأفراد من مشاكل في الذاكرة بعد تعرضهم لأي نوع من الصدمات، عندما نكون في حالة صدمة حادة ، الضغط المطول أو الصدمة المعقدة ، تنتقل أجزاء من دماغنا إلى حالة من التأهب للقتال أو الهروب أو التهميش أو إقصاء الأشياء. لأن كل طاقتنا تنصب على التمسك بالبقاء على قيد الحياة.، وتبقى ذكريات الشعور، مثل الخوف، الإرهاق، أو نشأت أجزاء أخرى من نظام الذاكرة مبعثراً أو مغيباً. وهذه ردة فعل الدماغ للحماية من الشعور بالألم. لذا فإن ضحايا مثل هذا النوع من الصدمات، يواجهون صعوبات في الذاكرة القصيرة، أو أجزاء من الذكريات.

كما يصاب هؤلاء أيضاً بالقلق بشكل عام، ليس بسبب أمر عضوي كاختلال في مسارات المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، ولكن يتم تشخصيه باضطراب التكيف.

وقد يصاب هؤلاء أيضاً بزيادة في حالات إضطراب القلق العام، الذي تم تشخيصه مسبقاً بالاكتئاب أو غيره من الأمراض النفسية أو العقلية، حيث يقول يقول الدكتور ستويبر ، "أدمغتنا يمكن أن تصبح شديدة الاستثارة وحساسة لذكريات الصدمة أيضًا." قد يبدو هذا خوفًا أو يقظة مفرطة أو مشكلة في الشعور بالهدوء. قد يبدو أيضًا مثل التهيج أو الغضب أو الشعور "بالتوتر".

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالصدمة من اضطراب ما بعد الصدمة ، أو اضطراب ما بعد الصدمة الذي يمكن أن يحدث بسبب حدث صادم واحد أو عدة أحداث ، مثل سنوات من سوء المعاملة. عندما يكون الأمر طويل الأمد ، يسميه بعض المتخصصين في الصحة العقلية اضطراب ما بعد الصدمة المعقد . يختلف اضطراب ما بعد الصدمة عن ضباب الدماغ ، والذي يمكن أن يتميز ب "ذكريات الماضي" أو ردود الفعل الجسدية للمنبهات التي تذكرك بصدمة. قد يكون لديك تسارع في ضربات القلب أو ردود فعل عاطفية أو جسدية أخرى أيضًا.

يمكن أن يكون ضباب الدماغ واضطراب ما بعد الصدمة واضطراب التكيف وزيادة أعراض الأمراض العقلية جزءًا من "نظام الدماغ المصاب بالصدمة". وقد يتعرض الشخص لمشكلة واحدة أو اثنتين فقط، ينتج عنها فقط شعور التوتر وليس التعب الجسدي، وقد تهتم بكل شىء ولكنك لا تتذكر شيئاً، وتبحث يائساً عن الحب والأمان.

وقد يعاني البعض مما يسمى الذعر الجسدي، وهذا كثير جداً على شخص واحد أن يتعامل معه بمفرده دون اللجوء لإخصائي نفسي.

ويضيف دكتور ستويبر "على الشخص أن لا يشعر بالذنب أو الخجل من هذه الإضطرابات، وأن يفهم أن هذه المشاعر هي استجابة طبيعية للصدمة، ويبحث عن المساعدة للعلاج من هذه الصدمة.

علاج الصدمة الدماغية

يقول الدكتور ستويبر: "يتردد بعض الناس في طلب المساعدة خوفًا من أن الحديث عن الصدمة سيزيد الأمر سوءًا ، أو يخشون طلب المساعدة لأنهم يخشون العار والضعف وحكم الآخرين عليهم. ولكن " الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة هي طلبها" يقول الدكتور ستويبر ، وتبدأ من خلال العمل مع معالج مطلع على الصدمات، ضمن بيئة آمنة وداعمة".

أيضاً من الحلول: إحاطة نفسك بالمحبين من الأصدقاء وأفراد العائلة الموثوق بهم،

فيقول الدكتور ستويبر ، " أن البقاء في علاقات آمنة ومستقرة وراعية يسمح لأدمغتنا بالشفاء." سواء كنت شخصًا مهمًا أو فردًا من العائلة أو صديقًا ، فاعتمد على محيطك وامنحهم الفرصة لمساعدتك ودعمك

ما مدى سرعة شفاء دماغك من الصدمة؟

لا يوجد حل سريع لصدمة الدماغ. يقول الدكتور ستويبر ، "الفترة العلاجية تعتمد على أمرين: الأمان والإجراءات العملية.

ف بمجرد أن يشعر الشخص بالأمان مرة أخرى ، يمكن أن يبدأ دماغه في الشفاء." حدد محفزاتك ، وإذا كان ذلك ممكنًا ، أخرج نفسك من الصدمة. اخرج من علاقة سيئة ، وتخلص من صديق سام ، وحافظ على توترك منخفضًا من خلال اتخاذ ما يمكنك التعامل معه فقط. بالطبع ، تحدث الصدمة حتى لو كنا محاطين بالحب والصداقة ، فافعل ما بوسعك وامنح نفسك الحق في التحدث عما يسيئك حتى لو كان ذلك بدون سبب واضح.

يقول الدكتور ستويبر إن جزء "من الاجراءات العملية للشفاء" إذا كانت المسألة معقدة فيمكن العلاج بالأدوية التي يقدمها المختصين، ولكن أيضاً بالتأمل، التمارين الرياضية وغيرها. وربما تحتاج لشخص واحد ينقلك لمرحلة جديدة سعيدة أو مستقرة على الأقل.

وتذكر: إن ما أنت مصاب به ليس ذنب، وإنما حالة تعتمد عليكِ للخروج منها، والتجاوب مع الآخرين، وأن كل ما يمرّ علينا في هذه الحياة، هو درس إيجابي مهما كان مؤلماً نتعلم منه لنتطور..

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