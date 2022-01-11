شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الباحثون يكشفون دور الذكاء الاصطناعى فى التنبؤ بالفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر فريق بحثي دولي بقيادة علماء من جامعة جورج تاون بأمريكيا، قوة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر - مثل SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي أدى إلى ظهور جائحة كورونا.

فعند ظهور فيروس كورونا، أكدت العديد من الدراسات الخاصة بالفيروس أنه أتي من الخفاش، وهذا هو السبب في التحقق من صحة البيانات الخاصة بالنماذج التنبؤية لتحديد أولويات الاكتشاف الفيروسي في الخزانات الحيوانية المصدر الأساسي في ظهور بعض الفيروسات.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " medicalxpress"، والذي أكد أنه خلال دراسة أقامها الباحثون مدتها 18 شهرًا لتحديد أنواع معينة من الخفافيش من المحتمل أن تحمل فيروسات بيتاكورون ، المجموعة التي تحتوي على فيروسات شبيهة بالسارس.

يوضح الدكتور كولين كارلسون كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ باحث مساعد في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة وعضو في مركز جورج تاون لعلوم الصحة العالمية والأمن في المركز الطبي بجامعة جورج تاون، أنه يسمح لنا الذكاء الاصطناعي بأخذ البيانات عن الخفافيش وتحويلها إلى تنبؤات ملموسة.



حقيقة كورونا

وأضاف، أنه على الرغم من الاستثمارات العالمية في مراقبة الأمراض، لا يزال من الصعب تحديد ورصد مستودعات الحياة البرية للفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر في يوم من الأيام، و يتم استخدام النماذج الإحصائية بشكل متزايد لتحديد أولويات أنواع الحياة البرية التي يجب أخذ عينات منها في الحقل ، ولكن التنبؤات التي يتم إنشاؤها من أي نموذج واحد يمكن أن تكون غير مؤكدة إلى حد كبير، و نادرًا ما يتتبع العلماء نجاح أو فشل تنبؤاتهم بعد إجرائها ، مما يجعل من الصعب التعلم وصنع نماذج أفضل في المستقبل، وتعني هذه القيود أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن النماذج التي قد تكون الأنسب للمهمة.

وتشير هذه الدراسة إلى أن البحث عن فيروسات من الأمور المهمة، حيث إنه من المتوقع أن يستضيف أكثر من 400 نوع من الخفافيش حول العالم للبحث عن فيروسات بيتاكورون ، وهي مجموعة كبيرة من الفيروسات المسئولة عن فيروس سارس.

ويقول الدكتور جريج ألبير أستاذ في قسم الأحياء بجامعة جورج تاون ، إن كوفيد 19 قدم السرعة في البحث لمعرفة حقيقة هذا الفيروس، فلولا أنه أصبح وباء عالمي لكنا لن نتعلم الكثير عن هذه الفيروسات في هذا الإطار الزمني الصغير.

ويقول الدكتور دانيال بيكر أستاذ مساعد في علم الأحياء في جامعة أوكلاهوما، "إن أحد أهم الأشياء التي قدمتها لنا دراستنا هي قائمة مختصرة تعتمد على البيانات والتي يجب دراسة أنواع الخفافيش فيها بشكل أكبر ، وبعد تحديد هؤلاء المضيفين المحتملين ، فإن الخطوة التالية هي الاستثمار في المراقبة لفهم أين ومتى من المحتمل انتشار فيروسات بيتاكورون.

ويقول كارلسون إن الفريق يعمل الآن مع علماء آخرين حول العالم لاختبار عينات من الخفافيش بحثًا عن فيروسات كورونا بناءً على توقعاتهم، فإذا أنفقنا أموالًا وموارد ووقتًا أقل في البحث عن هذه الفيروسات ، فيمكننا وضع كل هذه الموارد في الأشياء التي تنقذ الأرواح فعليًا في المستقبل، و يمكننا الاستثمار في بناء لقاحات عالمية لاستهداف تلك الفيروسات ، أو مراقبة انتشارها في الناس الذين يعيشون بالقرب من الخفافيش.