شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: خطر متحور أوميكرون "مرتفع جدا" بسبب انتشاره السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها من جنيف، أن الخطر المتعلق بمتحور (أوميكرون) لا يزال مرتفعا جدا، لأن البيانات الحالية تشير إلى أن أوميكرون لديه ميزة انتشار كبيرة عن متحور دلتا، مما يؤدى إلى الانتشار السريع في المجتمع.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الزيادة السريعة في الحالات ستؤدى إلى زيادة حالات دخول المستشفى، وبما قد يفرض مطالب هائلة على أنظمة الرعاية الصحية، موضحة أن التهديد الشامل الذي يشكله أوميكرون يعتمد إلى حد كبير على 4 أسئلة رئيسية تتمثل في مدى قابلية انتقال المتغير ومدى جودة الحماية التي توفرها اللقاحات، والعدوى السابقة، إضافة إلى الانتقال والأمراض السريرية والوفاة.

وأوضحت المنظمة، أن ذلك يضاف إليه مدى ضراوة المتحور مقارنة بالمتحورات الأخرى، وكيف يفهم السكان هذه الديناميات ويدركون المخاطر ويتبعون تدابير المكافحة بما في ذلك الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.

وأكدت المنظمة، إن تقييم الخطر العالمي الذي تقدمه يستند إلى أفضل الأدلة المتاحة حاليا، وأنه سيتم تحديثها بشكل متكرر مع توفر المزيد من المعلومات بشأن هذه الأسئلة الرئيسية.

وكان المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو قد أعلن أن مؤشرات انتهاء جائحة كورونا بدأت تلوح في الأفق، لكنه حذر من أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستبقى الوضع الصحي في العالم صعبا.

وقال نابارو يوم الاثنين: "أخشى أننا نجرى في سباق ماراثون، لكن لا يمكن القول إننا قريبون من نهاية المسافة، نرى أن النهاية ليست بعيدة، لكننا سنواجه قفزات عدة (من انتشار المرض) قبل أن نصل إليها".

وأوضح الباحث أن فيروس كورونا مستمر في تطوره وسنرى ظهور سلالات جديدة منه عما قريب، مضيفا أن المنظومات الصحية في غرب أوروبا تقاوم الجائحة بشكل فعال، إلا أن الوضع "في العديد من أنحاء العالم" حساس للغاية.