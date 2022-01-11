

بيروت - نادين محمد - هل تمرين بلانك يزيل الكرش، سؤال تطرحه الكثير من البنات والنساء على خبيرات الرشاقة والمدربات. فمن منا لا تريد التخلص من الدهون الضارة التي تتجمع في هذه المنطقة من الجسم. وهو ما يمكن التوصل اليه عن طريق تناول الطعام الصحي والامتناع عن استهلاك المأكولات الدسمة والجاهزة والتوقف عن اكل الحلويات في الفترات الفاصلة بين الوجبات. كذلك من المهم جداً تعلم ممارسة هذا التمرين الى جانب تمارين رياضية اخرى مفيدة.



فوائد البلانك للبطن



تعاني الكثيرات من ترهل البطن ومن تجمع الكتل الدهنية فيه. ولهذا يسألن هل تمرين بلانك يزيل الكرش. في الحقيقة يمكن هذا التمرين ان يعود على الجسم بالعديد من الفوائد.

- يساعد على شد البطن ونحت الخصر واذابة الدهون التي تتجمع فيهما.

- يمكن الاستفادة منه من اجل تقوية عضلات الكتفين والذراعين والصدر.

- هو مفيد جداً ايضاً لدعم اوتار الركبة.

- يساهم في اعادة المرونة الى الجسم وفي تمتين العمود الفقري والحد من الشعور بألم الظهر.

- من فوائد هذا التمرين ايضاً انه يعمل على تحسين المزاج وازالة التوتر العصبي.

كيفية ممارسة تمرين بلانك



هل تمرين بلانك يزيل الكرش. باتت الاجابة معروفة. وحان الوقت لتعلم طريقة ممارسة هذا التمرين.





الطريقة الاولى



1 يجب الاستلقاء على البطن مع وضع المرفقين على الارض.

2 يجب بعد هذا شبك اليدين على مستوى الصدر.

3 يتم رفع الجسم الى اعلى مع شده. ويجب ايضاً رفع عضلات الكتفين وشد الركبتين والساقين مع الاستناد على اصابع القدمين. ومن المفيد تكرار هذه الحركة لمدة دقيقة واحدة.



الطريقة الثانية



1 يجب من اجل ممارسة هذا التمرين الاستلقاء على البطن.

2 يوضع كفا اليدين على الارض اسفل الكتفين مباشرة.

3 يتم رفع الجزء الاعلى من الجسم قدر الامكان.

4 بعد هذا يتم رفع الجزء الاسفل منه مع شده ومع الاستناد على اصابع القدمين.

يجب الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة وتكرار التمرين مرة ثانية. كما يمكن تحريك احدى القدمين الى الامام والخلف.



الطريقة الثالثة



لكل من تسأل هل تمرين بلانك يزيل الكرش نشير الى انه من الضروري ان تتعرف على هذه الطريقة للقيام به.

1 يجب اولاً الاستلقاء على البطن مع وضع كفي اليدين اسفل الكتفين.

2 يجب رفع الجزء الاعلى من الجسم قدر المستطاع.

3 يتم بعد هذا رفع الجزء الاسفل منه قدر المستطاع ايضاً.

4 اما الخطوة المهمة التالية التي يجب القيام بها فهي ان يتم رفع احدى اليدين على الارض مع اسناد الجسم على كف اليد الاخرى واصابع القدمين. ومن الضروري الحرص على الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 30 ثانية. ومن المفيد جداً تكرار التمرين مرات عدة نهاراً.

الطريقة الرابعة



1 يجب الاستلقاء على الجانب الايمن من الجسم مع وضع كف اليد اليسرى على الارض.

2 يجب رفع الجسم الى اعلى مع الاستناد على جانب القدم اليسرى وكف اليد اليسرى.

3 بعد هذا يجب رفع القدم اليسرى ووضع القدم اليمنى اسفلها مع شد الجسم قدر الامكان. ومن المهم تكرار حركة الشد لمدة دقيقة واحدة قبل تطبيق التمرين بطريقة معاكسة. وهذه التمارين تشكل مع مرور الوقت والحصول على النتيجة المنتظرة الاجابة الفعلية على السؤال هل تمرين بلانك يزيل الكرش.



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