شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة من 7 عناصر غذائية للحفاظ على صحتك فى 2022.. أبرزها الزنك والكولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في بدء العام الجديد بقوة، اتخذ قرارًا للحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية القوية، لقد ثبت أنها تدعم الصحة العامة وطوال العمر، بما في ذلك تعزيز المناعة وتطور الدماغ وكتلة العضلات وقوتها وصحة العظام وغيرها، ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة في 2022 أضف هذه المصادر الغذائية الصحية إلى نظامك الغذائي اليومى، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الكالسيوم

يوجد 99٪ من كالسيوم الجسم في العظام والأسنان، مما يجعل هذا المعدن مهمًا لصحة العظام والأسنان، حيث يساعد الكالسيوم أيضًا العضلات على الانقباض، ويساعد في تخثر الدم، ويساعد أدمغتنا وأعصابنا على التواصل مع بعضها البعض، وتعتبر منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن من أكثر مصادر الأطعمة الغنية بالكالسيوم، بجانب الخضروات الورقية والفاصوليا.

البروتين

يوفر البروتين اللبنات الأساسية لكل خلية في الجسم مثل العضلات والعظام والهرمونات والأجسام المضادة وما إلى ذلك، حيث أن استهلاك 0.8 إلى 1 جم / كجم من وزن الجسم من البروتين عالي الجودة يوميًا يساعد في بناء العضلات وقد يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول بين الوجبات، وفي حين أن البيض مصدر ممتاز للبروتين، فإن الأطعمة مثل منتجات الألبان والحمص والجبن والفول السوداني واللوز غنية أيضًا بالبروتين.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

هذه الدهون الفريدة الموجودة بشكل رئيسي في المأكولات البحرية، تغذي أدمغتنا وتحافظ على حدة البصر، وتعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا غذائيًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3، وتتوافر أيضًا في بعض الأطعمة النباتية، مثل بعض الخضروات والمكسرات والبذور.

السيلينيوم

يعمل السيلينيوم كمغذٍ مضاد للأكسدة لحماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، هذا المعدن مهم أيضًا للتكاثر وتحسين وظيفة الغدة الدرقية المناسبة، ويحتوي الحليب على حوالي 8 ميكروجرام من السيلينيوم لكل كوب، وبصرف النظر عن هذا، هناك أطعمة مثل الموز والكاجو والعدس والسبانخ غنية أيضًا بالسيلينيوم.

الكولين

تعتمد أدمغتنا وجهازنا العصبي على الكولين وهو مركب كيميائى ضرورى لتعزيز قدرة الذاكرة وتحسين المزاج والتحكم في العضلات، لكن معظمنا لا يستهلك ما يكفي منه، وخاصة النساء الحوامل، اللائي يحتجن إلى كمية إضافية من الكولين للمساعدة في نمو أطفالهن، وتتمثل المصادر الغذائية الرئيسية للكولين بشكل أساسي من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

الزنك

يحافظ على خلايا المناعة قوية وصحية ويساعد في التئام الجروح، ويعتبر الزنك ضروريًا أيضًا للنمو السليم والتطور، خاصة أثناء مراحل الطفولة والمراهقة وفترة الحمل، وتعتبر اللحوم مصدرًا ممتازًا للزنك وخاصة اللحوم الحمراء، بالنسبة للنباتيين، تحتوي الأطعمة مثل البذور الحمص والعدس والفول على كميات كبيرة من الزنك أيضًا.

السوائل والإلكتروليتات

الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا، حيث يساعد شرب الماء في تليين المفاصل والحفاظ على صحة الخلايا والأنسجة وتطرد السموم والنفايات وتنظم درجة حرارة الجسم، خاصة عندما تكون مريضًا، ويساعد استهلاك السوائل التي تحتوي على الإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد، الجسم على الاحتفاظ بالسوائل للحصول على ترطيب أفضل.

وتحتوي العديد من الأطعمة والمشروبات على إلكتروليتات بما في ذلك الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت، والفواكه مثل الموز والبرقوق والمشمش المجفف، وبصرف النظر عن هذا، تحتوي الفاصوليا والعدس والمكسرات أيضًا على مستويات كبيرة من الإلكتروليتات.



اطعمة غنية باحماض اوميجا 3



اطعمة غنية بالسيلينيوم



مصادر الكولين