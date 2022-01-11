شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. حافظ على صحتك بـ4 نصائح خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فصل الشتاء يعانى الكثيرون من الإصابة بأمراض الشتاء المختلفة، ومنها نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من المشاكل التى تؤثر على جهاز المناعة، ونجد أنه أيضًا مرضى الربو يتعرضون للعديد من المشاكل خلال فصل الشتاء لأنهم الأكثر عرضة للمضاعفات، وذلك نظرًا لحالتهم الصحية وضعف الجهاز التنفسى لديهم.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى الربو فى فصل الشتاء وهى:

1:أغسل يديك

اغسل يديك بشكل صحيح بالماء والصابون هو أحد أبسط الطرق وأفضلها لتجنب انتشار أو الإصابة بنزلات البرد والفيروسات الأخرى كما أن معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول والمناشف المبللة تؤدي الغرض.

2:احصل على لقاح الأنفلونزا

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا السنوي للمساعدة في الحماية من فيروس الأنفلونزا، تقليل حدة التعرض للربو.

3:لا تجلس بجانب المدفأة

أثناء الجلوس بجانب النار يبدو جميلًا ودافئًا ، ولكن هذا الأمر ليس جيدًا لمرض الربو لأن الدخان يمكن أن يهيج الرئة ويعرضهم للإصابة بأزمة الربو.

4:قم بالإحماء قبل التمرين

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين بالربو يتعافون بشكل أسرع ويتمتعون بوظائف رئة أكبر بعد ممارسة الرياضة عندما يتم الاحماء "التسخين" هذا أمر مهم عندما تتمرن ، ولكن بشكل خاص في فصل الشتاء.