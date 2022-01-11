5 فواكه تساعد في خفض الكوليسترول بشكل فعال

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القاهرة - سامية سيد - يؤدي استمرار ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تعريض الجسم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهناك نوعان من الكوليسترول - كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وهذا هو النوع الضار وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وهذا هو النوع الجيد، في هذا التقرير نقدم لكم 5 فواكه تساعد في خفض الكوليسترول الضار بشكل فعال، بحسب موقع "timesnownews".

الفواكه المخفضة للكوليسترول

فيما يلي بعض الفواكه التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول:

-الفراولة

هذه الفاكهة هي واحدة من أكثر الفواكه اللذيذة وتشتهر الفراولة بمذاقها الحلو، ويمكن أن تساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول علاوة على ذلك ، كونها مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، فإن الفراولة لها أيضًا فوائد للبشرة.

التفاح

يمكن أن يؤدي التفاح إلى التخلص من اكتئاب الشتاء تعتبر هذه الفاكهة أيضًا مصدرًا غنيًا للبكتين ، وهي ألياف يمكن أن يكون لها تأثيرات على خفض الكوليسترول في الجسم.

الفواكه الحمضية

تتوفر مجموعة متنوعة من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت وغيرها بكثرة خلال فصل الشتاء هذه الفاكهة ، بصرف النظر عن المساعدة في إدارة الكوليسترول ، يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز المناعة لأنها مصدر غني بفيتامين سي.

العنب

هل تبحث عن وجبة خفيفة صحية؟ العنب وجبة خفيفة وصحية وبصرف النظر عن كونه صديقًا لإدارة الوزن ، فقد أظهرت الدراسات أيضًا أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

الأفوكادو

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي الأفوكادو على 0 ملج من الكوليسترول الضار وبالتالي فهو آمن للاستهلاك لمرضى الكولسيترول علاوة على ذلك ، فهو مصدر للدهون الصحية.