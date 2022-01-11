ما علاقة تغير المناخ بارتفاع حصوات الكلى؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:09 صباحاً - تقول دراسة جديدة أنّ تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة حصوات الكلى بسبب زيادة التعرق والجفاف.

من المحتمل أن تكون الأيام الحارة في المستقبل التي تسبب العرق وفقدان المياه في الجسم، أن تؤدي إلى زيادة تركيز البول وزيادة تكوين حصوات الكلى، وفقاً للباحثين في ولاية بنسلفانيا.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: حصوات الكلى هي رواسب صلبة مصنوعة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكليتين.

تتشكل عندما يحتوي البول على مواد مكونة للبلور، مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، أي أكثر مما يمكن أن يخففه السائل الموجود في البول.

أظهرت الأبحاث السابقة بالفعل أنّ درجات الحرارة المحيطة المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هذه.

إنّ عدم شرب كمية كافية من الماء يساهم في تكوينها لأنّ المزيد من الماء في الكلى يساعد على منع البلورات المكونة للحجر من الالتصاق ببعضها البعض.

لذلك من المرجح أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة الجفاف، مما يؤدي بدوره إلى هذه الحالة المؤلمة، والتي غالباً ما تتطلب جراحة.

وقد أُجريت الدراسة الجديدة من قبل الباحثين في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP)في ولاية بنسلفانيا، بقيادة طبيب المسالك البولية الدكتور غريغوري تاسيان.

وقال الدكتور تاسيان أنه من المستحيل التنبؤ على وجه اليقين كيف ستؤدي السياسات المستقبلية إلى إبطاء أو تسريع انبعاثات غازات الدفيئة وتغير المناخ البشري المنشأ، ومعرفة بالضبط درجات الحرارة اليومية المستقبلية.

“لكن يشير تحليلنا إلى أنّ ارتفاع درجة حرارة الكوكب من المحتمل أن يتسبب في زيادة عبء مرض حصوات الكلى على أنظمة الرعاية الصحية.”

مرض حصوات الكلى هو حالة مؤلمة تسببها الرواسب الصلبة للمعادن التي تتطور في البول المركز وتسبب الألم عند المرور عبر المسالك البولية.

وقد ازداد معدل الإصابة بهذه الحالة في السنوات ال 20 الماضية، لا سيما بين النساء والمراهقين.

في الولايات المتحدة، هناك زيادة في حدوث حصوات الكلى من الشمال إلى الجنوب، وهناك زيادة سريعة في خطر ظهور حصوات الكلى بعد الأيام الحارة.

ومع ذلك، لم تتوقع الدراسات السابقة بدقة كيف سيؤثر تغير المناخ على عبء مرض حصوات الكلى في المستقبل.

لمعرفة المزيد، ابتكر الدكتور تاسيان وزملاؤه نموذجاً حاسوبياً لتقدير تأثير الحرارة على عروض حصوات الكلى المستقبلية في ولاية كارولينا الجنوبية.

اختار الباحثون استخدام ولاية كارولينا الجنوبية كدولة نموذجية لأنها تقع داخل حزام حصوات الكلى، وهي منطقة في جنوب شرق الولايات المتحدة، بها نسبة أعلى من مرض حصوات الكلى.

حدد الباحثون أولاً العلاقة بين متوسط درجات الحرارة اليومية التاريخية على مستوى الولاية وعروض حصوات الكلى في ساوث كارولينا من 1997 إلى 2014.

واستخدم الباحثون درجات الحرارة اللمبة الرطبة (WBT)، وهو مقياس الحرارة الرطبة التي تمثل كل من الحرارة المحيطة والرطوبة، ومقياس درجة الحرارة الأكثر دقة للتنبؤ بحصى الكلى.

ثم استخدموا تلك البيانات للتنبؤ بعدد حصوات الكلى المرتبطة بالحرارة والتكاليف المرتبطة بها حتى عام 2089 بناء على المعدل اليومي المتوقع للتغير المناخي في إطار سيناريوهين لتغير المناخ.

أخذ الباحثون في الاعتبار الاحتمالات المناخية المختلفة كما هو موضح في نظام لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويتراوح مسار برنامج المناخ الإقليمي من 1.9 حيث يكون الاحترار العالمي محدوداً بأقل من 2.7 F فهرنهايت (1.5 C درجة مئوية) وفقاً لهدف اتفاق باريس إلى 8.5، حيث تستمر الانبعاثات في الارتفاع طوال القرن 21 في أسوأ السيناريوهات.

وقال المؤلف الأول جيسون كوفمان في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا بيرلمان: “تحليلنا هو نموذج لتصور كيف من المتوقع أن يتقدم عبء مرض حصوات الكلى مع تغير المناخ، وكذلك كيف يمكن للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة أن يعوض بعض هذا العبء”.

يمثل السيناريو الأول لتغير المناخ الذي استخدمه الباحثون، RCP 4.5 مستقبلاً متوسطاً، مع التحولات إلى مصادر الطاقة المنخفضة الانبعاثات، واستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون، وآثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتوسع في أراضي الغابات من يومنا هذا إلى عام 2100.

السيناريو الثاني (RCP 8.5) يمثل مستقبلاً مع انبعاثات غازات الدفيئة غير المأهولة في الغالب.

إنّ RCP4.5 التي تمثل 4.1 F فهرنهايت (2.3 C) تؤدي إلى زيادة في متوسط درجة الحرارة في فترة خمس سنوات من 2010-2014 إلى 2085-2089، في حين أنّ 8.5 RCP أو 6.5 F فهرنهايت (3.6 C) تؤدي إلى زيادة في نفس الإطار الزمني.

وباستخدام نموذجهم، وجد الباحثون أنه بحلول عام 2089، ستزيد حصوات الكلى الناتجة عن الحرارة على مستوى الولاية بنسبة 2.2 في المائة من خط الأساس في المستقبل المتوسط لـ RCP4.5 و3.9 في المائة في RCP8.5.

وفي الفترة من عام 2025 إلى عام 2089، ستبلغ التكلفة الإجمالية التي تعزى إلى هذه الحصوات الزائدة في الكلى56.6 مليون دولار بالنسبة إلى حصوات الكلى RCP4.5 و99.4 مليون دولار (73.4 مليون دولار) بالنسبة إلى حصوات الكلى RCP 8.5.

ويقول الباحثون أنّ هذه الأرقام تستند إلى متوسط تكلفة أساسي لكل مريض يزيد عن 9000 دولار.

وقال الدكتور تاسيان: “مع تغير المناخ، لا نتحدث في كثير من الأحيان عن التأثير على صحة الإنسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال، ولكن ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيكون له آثار كبيرة على صحة الإنسان.”

“بصفتنا باحثين في طب الأطفال، من واجبنا استكشاف عبء تغير المناخ على صحة الإنسان، حيث سيعيش أطفال اليوم هذا الواقع في المستقبل.”