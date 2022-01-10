شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على الوجه والرقبة تدل على الإصابة بسرطان الجلد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى تلوث الهواء وسوء التغذية وقلة النشاط البدنى والتعرض لأنواع مختلفة من المواد الكيميائية إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان في العقود القليلة الماضية، لقد أصبح السرطان أحد أكثر الظروف الصحية فتكًا، حيث يودي بحياة أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، حيث تظهر أنواع مختلفة من السرطان أعراضًا متنوعة اعتمادًا على الجزء المصاب من الجسم ومدى تأثير الخلية السرطانية، ولكن يمكن رؤية أحد الأعراض الشائعة للسرطان بالقرب من العنق والوجه والأذن، يمكن أن يكون مؤشرًا على ضرورة للخضوع إلى فحوصات طبية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أعراض السرطان في الرقبة والأذنين والوجه

يمكن أن يكون في شكل نمو شمعي أبيض لؤلؤي في الرقبة والأذنين والوجه علامة مؤكدة لسرطان الخلايا القاعدية، وهو نوع من سرطان الجلد، يصيب هذا النوع من السرطان أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس، ويمكن لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة الصحية أن يشهدوا نتوءًا كبيرًا وشفافًا على الجلد، ويمكن أن يكون الورم بأشكال مختلفة ويظهر في أي جزء من الجسم يتعرض لأشعة الشمس، ولكونه نوعًا من سرطان الجلد، فإن معظم سرطانات الخلايا القاعدية ناتجة عن التعرض طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية.

كيف تظهر الآفات الجلدية؟

هي جزء من الجلد فيه مظهر أو نمو غير طبيعي مقارنة بالجلد المحيط به، ويمكن أن تظهر الآفة الجلدية لعدة أسباب، ونادرًا ما تتطور الآفات الناتجة عن سرطان الجلد في المناطق المغطاة مثل الأعضاء التناسلية والبطن، فالتغيرات في الجلد بسبب نمو الخلايا السرطانية قد يكون لها سمة أو أكثر:

نتوء شفاف أبيض لؤلؤي أو وردي على البشرة الفاتحة.

قد يظهر بني أو أسود لامع على جلد أسود بني.

نتوء بني أو أسود أو أزرق به بقع داكنة وحافة مرتفعة قليلاً وشفافة.

رقعة مسطحة متقشرة تنمو بمرور الوقت.

آفة بيضاء شمعية تشبه الندبة بدون حدود محددة.

قرحة مفتوحة تنزف أو تنضح وتبقى مفتوحة لعدة أسابيع.

نصائح للوقاية من سرطان الجلد:

تجنب أشعة الشمس في منتصف النهار

التعرض لأشعة الشمس أمر ضروري للحصول على ما يكفي من فيتامين (د) يوميًا، ولكن حاول تجنب القيام بذلك عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، حيث قللّ من التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و حتى 4 مساءً.

استخدام واق من الشمس

تطبيق واقي الشمس ليس ضروريًا فقط في الصيف ولكنه مهم بنفس القدر في الشتاء، ضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم خاصة على الجزء المكشوف من جسمك.

ارتداء ملابس واقية

ارتدِ ملابس داكنة اللون ومنسوجة بإحكام لتغطية ذراعيك وساقيك والحماية من أشعة الشمس القاسية.

افحص بشرتك بانتظام

إذا لاحظت حتى أدنى تغيير في بشرتك، فلايبد من التوجه للطبيب على الفور، افحص نفسك باستمرار بحثًا عن أي نمو جديد في الجلد أو تغيرات في الشامات والنمش والنتوءات والوحمات الموجودة لديك.