تذويب محيط الخصر في ايام برجيم القرنبيط 

بيروت - نادين محمد -

من الممكن تذويب محيط الخصر والتخلص من الدهون التي تتجمع فيه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين التي تناسب هذه المنطقة من الجسم والتي تساعد على اعادة تشكيلها. وفي المقابل من المفيد ايضاً اتباع بعض الحميات قصيرة الامد التي تعتمد على تناول نوع محدد من الطعام بشكل اساسي. ومنها مثلاً حمية القرنبيط التي يمكن تطبيقها لمدة لا تزيد على اسبوع واحد. لكن من الضروري ان يتم تحضير الاطباق عن طريق الطهو على البخار او الشواء مع اتباع بعض القواعد الاساسية.



من اجل تذويب الخصر وازالة الدهون الضارة التي يمكن ان تتجمع مع مرور الوقت في هذه المنطقة من الجسم، من الضروري الحرص على تطبيق قواعد حمية القرنبيط.

- من المهم ان يتم تحضير القرنبيط لتناوله خلال الوجبات الاساسية عن طريق السلق او الشواء او الطهو على البخار.

- يجب الانتباه الى عدم تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة او على الكثير من السكر.

- الافضل عدم تناول الفواكه التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية او الخضار الغنية بالنشاء بعد الساعة 8 مساءً.

- يجب التوقف نهائياً عن تناول المأكولات المقلية الدسمة او الجاهزة.

- من الضروري شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً. ومن الممكن استبداله بالخلاصات العشبية او بالماء مع القليل من عصير الليمون في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ومنها مثلاً المشي او اليوغا لمدة 30 دقيقة يومياً.

- يقضي هذا الرجيم ايضاً بتناول حبتين من الفاكهة كوجبة خفيفة يومياً.

- كذلك اثناء تطبيقه يجب تناول الاطباق والاصناف المصنوعة من الحبوب الكاملة.



ايجابيات رجيم القرنبيط



يساعد رجيم القرنبيط على تذويب محيط الخصر من دون الاحساس بالجوع. وهذه ابرز الايجابيات التي ينطوي عليها.

- يعتبر هذا الرجيم سهل التطبيق وهو لا يسبب الشعور بالحرمان من الطعام. فهو يقضي بتناول كل انواع المأكولات الصحية الخالية من الدهون الضارة. لذا من الممكن اتباعه من دون الشعور بالقلق.

- يساعد على الحصول على كل العناصر الغذائية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء وظائفه الحيوية الاساسية.

- يحتوي القرنبيط على نسبة مهمة من الالياف وهذا يعني انه يسهل عمل الجهاز الهضمي.

- يحتوي هذا النوع من الخضار ايضاً على الفيتامين C والفيتامين K والفيتامين B6 كما انه مصدر مهم للبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيزيوم والفوسفور.



طريقة عمل شوربة القرنبيط لتخسيس الوزن



يمكن اذاً تذويب محيط الخصر من خلال اتباع رجيم القرنبيط الصحي. ومن المفيد في هذه الحالة تعلم كيفية تحضير وصفة شوربة القرنبيط المنحفة.



المقادير

باقة من القرنبيط متوسطة الحجم

باقة من البروكولي

ملعقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي

ملعقة طعام من الثوم المطحون

باقة صغيرة من البصل

65 سنتل من حليب اللوز الخالي من السكر

50 غ من جبنة بارميزان المبشورة

ربع ملعقة من الملح البحري

القليل من الفلفل الحلو

طريقة التحضير

1 تغسل الخضار جيداً من أجل تخليصها من الغبار وبقايا الاوساخ.

2 تقطع الخضار وتوضع في وعاء مع الماء على النار حتى الغليان وتترك على نار هادئة بعد ذلك لمدة 10 دقائق.

3 توضع الخضار في مصفاة.

4 يوضع زيت الزيتون على النار مع الثوم والبصل ويتم القلي لمدة 6 دقائق.

5 توضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى الحصول على مزيج كريمي متجانس.

6 يضاف القليل من الملح والفلفل. ومن المفيد تناول هذه الشوربة كطبق اساسي خلال وجبة الغداء او العشاء من اجل تذويب محيط الخصر في ايام.



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