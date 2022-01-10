شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتزايد حدة التهاب المفاصل والركبة فى الشتاء؟ ونصائح للتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب فصل الشتاء فى تفاقم حالات التهاب المفاصل خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون بالفعل من هذه الحالة، وذلك بسبب البرد القارس، فإلى جانب تفاقم حالة الألم، فإنه يؤثر على الحركة ويشعرون بأنها مقيدة، لأنهم يميلون إلى الشعور بتصلب في المفاصل، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

العلاقة بين انخفاض درجة الحرارة وآلام المفاصل

هناك علاقة قوية بين انخفاض درجة الحرارة وتفاقم أعراض التهاب المفاصل، ففي الطقس البارد، يحافظ الجسم على الحرارة ويرسل المزيد من الدم إلى الأعضاء في وسط الجسم مثل القلب أو الرئتين، وعندما يحدث ذلك، تميل الأوعية الدموية في الذراعين والكتفين ومفاصل الركبة إلى الانقباض، ونتيجة لذلك، فإن قلة تدفق الدم تجعل تلك المناطق أكثر برودة وصلابة، مما يترتب عليه زيادة مستويات الانزعاج وآلام المفاصل خاصة في الركبة.

من جانبه، يقول الدكتور راجيف فيرما، رئيس قسم استبدال المفاصل، وجراح العظام في مستشفى مانيبال فى الهند "نشهد كل عام ارتفاعًا في عدد كبار السن الذين يسعون للعلاج من آلام المفاصل المتزايدة والشعور بعدم الراحة خلال فصل الشتاء، ومع ذلك، فإننا نشهد اتجاهًا تصاعديًا أيضًا لدى الشباب، بما في ذلك أولئك الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا".

ويوضح الدكتور راجيف، أن السبب فى ذلك أنه فى فصل الشتاء، يميل الناس إلى تخطي التمارين ويصابون بشكل عام بالخمول، ويمكن أن يؤثر ذلك على الركبتين ويزيد من مستوى الألم، حيث يمكن أن يساعد التمرين المنتظم لمدة 30 دقيقة في تليين المفاصل وتنشيط الدورة الدموية في الجسم، فالحفاظ على النشاط هو المفتاح لتقوية العضلات التي تدعم المفصل، وبالتالي المساعدة في تحسين وظيفته.

فيما يلي.. بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في محاربة آلام الركبة فى الشتاء:

الجلوس في الشمس

يلعب فيتامين (د) دورًا مهمًا في التئام المفاصل، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن انخفاض مستوى فيتامين د يمكن أن يزيد من آلام المفاصل والعضلات، لذا، يجب الحصول على أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس لتغذية المفاصل المؤلمة.

اتباع نظام غذائى صحي ومتوازن

يجب إضافة أطعمة مغذية وغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية التى يحتاجها جسمك إلى نظامك الغذائي، مثل البرتقال والسبانخ والبروكلي ومنتجات الألبان والفواكه الجافة لتقوية العظام والمفاصل.

ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن لنمط الحياة النشط أن يريحك من آلام المفاصل، خاصة لمرضى التهاب المفاصل، فلا تدع موجة البرد بالخارج تمنعك من ممارسة الرياضة، ادفع نفسك لأخذ فترات راحة قصيرة في العمل لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.



فوائد فيتامين د فى الشتاء