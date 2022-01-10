شكرا لقرائتكم خبر عن أثر جانبى نادر لكورونا.. طفل كاد يفقد بصره بسبب الفيروس ووالدته تحذر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كاد طفل أمريكى يبلغ من العمر 9 سنوات أن يفقد بصره بالكامل، فيما قضي عيد الميلاد في المستشفى بعد أن أصيب بـ "Covid eye''، وهو أحد الآثار الجانبية النادرة التي ربطها العلماء بفيروس كورونا المستجد، حسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، وفقد الطفل زاك مورى، وهو طالب في الصف الخامس بالمدرسة، بصره فى العين اليسرى مؤقتًا، بعد أقل من أسبوع من اكتشاف إصابته بالفيروس.



طفل كاد يصاب بالعمي بسبب فيروس كورونا

وأُغلقت عين الصبي بالكامل بعد تشخيص إصابته بالتهاب النسيج الخلوى، وهو عدوى بكتيرية فى محجر العين، وبفضل العلاج وتشخيص الحالة، تعافى "زاك"، من مدينة بريستول الأمريكية، تمامًا منذ ذلك الحين، لكن عائلته حذرت الآخرين من أنه إذا كانت العدوى عميقة جدًا فقد تسبب العمى.

وقالت والدته أنجيلا، البالغة من العمر 37 عاما، "بدت عينه وكأنها ستنفجر.. لم يكن هناك طريقة لفتحه دون شد الجلد.. لقد كان منتفخًا إلى أبعد من أي شيء رأيته في حياتي".

وبدأت مشكلة عين "زاك" بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا، كما أصيبت والدته وإخوته الأربعة، بالفيروس التاجى أيضًا معه فى 16 ديسمبر، وعانى الطفل من أعراض تشبه أعراض البرد وقضى فترة العزلة الذاتية يلعب ألعاب الكمبيوتر في المنزل، ولكن في 22 ديسمبر عندما قام بالاختبار وظهرت النتيجة سلبية مرتين، أصيب بألم في عينه اليسرى.

وقالت والدته "اعتقدت أن ذلك بسبب النظر إلي شاشة الكمبيوتر، لكن بحلول ليلة عيد الميلاد، لم يكن الأمر جيدًا على الإطلاق.. ونقلناه إلى المستشفى ووضع تحت تأثير مضاد حيوى"، وأضافت: "قالوا إذا توغل الورم في العين فقد يسبب العمى.. وقال الأطباء إنه رد فعل تحسسي تجاه الفيروس الذي يصيب الأطفال".

ثم خرج "زاك" من المستشفى بعد أن خضع لفحص عين أكد أن بصره قد تعافى تمامًا، وكانت قد اعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) التهاب الملتحمة كأثر جانبي لـ Covid ، بينما ربطت الدراسات بين التهاب النسيج الخلوي المداري وفيروس كورونا.