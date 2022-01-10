شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للأطفال أكبر من عامين تناول نفس الطعام الصحي للكبار؟.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الأمهات عادة على إضافة الأطعمة الصحية إلى النظام الغذائى لأطفالهم من أجل صحة أفضل، ولكن هل تعلم أن الأطعمة الصحية للأطفال والكبار هي نفسها، ووفقًا لدراسة حديثة، لا يوجد فرق فى الأطعمة الصحية بالنسبة للبالغين والأطفال باستثناء طعم وملمس الأطعمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين أو أكثر، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

نُشرت الدراسة في مجلة Nutrition Education and Behavior، وأوضحت أن طعام الأطفال يُعرف عمليًا بأنه طعام يحتمل أن يستهلكه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وحتى 14 عامًا، وهناك اعتقاد راسخ فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأطفال يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الأطعمة أكثر من البالغين، والعديد من هذه الأطعمة معالجة بشكل كبير وكثيفة الطاقة وتحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر المضاف.

هذا النظام الغذائي الذي يفضل هذه الأطعمة يمكن أن يكون له آثار ضارة كبيرة على تفضيلات الأطفال وأذواقهم، وقد يؤدي إلى تفاقم الخوف من الطعام أو سلوك الأكل الانتقائي الذي يُلاحظ أحيانًا عند الأطفال، وقد يؤثر على صحتهم في المستقبل أيضًا.

من جانبهم، لاحظ مؤلفو الدراسة أن فكرة حاجة الأطفال إلى أطعمة مختلفة عن البالغين يبدو أنها نشأت فى ظروف معينة، وهذا إتجاه غير صحيح، لذلك أصبح من المعروف حاليًا أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين يمكنهم تناول نفس الأطعمة الصحية مثل البالغين.

وتشير الدراسة أيضًا، إلى أن خبراء التغذية يلعبون أدوارًا رئيسية في تغيير طلب المستهلك والأعراف الاجتماعية حول خيارات الطعام، يمكنهم القيام بذلك عن طريق خلق مرونة الأسرة والمجتمع والتكيف الصحي مع البيئة الغذائية المعالجة، ومن خلال تعزيز المعرفة بأن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين يمكنهم تناول نفس الأطعمة الصحية التي يأكلها البالغون (مع مراعاة العمر المناسب و متطلبات التغذية).



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