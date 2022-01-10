شكرا لقرائتكم خبر عن خليها فى وجباتك اليومية.. اعرف المكسرات والبذور بتعمل إيه فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الدراسات أن تناول المزيد من النباتات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، حيث يركز أسلوب الأكل النباتي بالطبع على الفواكه والخضروات، ولكنه يشمل أيضًا مصادر البروتين غير اللحوم، بما في ذلك المكسرات والبذور.

وحسب ما ذكره verywellfit يمكن أن تختلف الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكسرات والبذور، لكن الكثير منها يوفر فيتامين هـ ، والثيامين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والعديد من فيتامينات ب. تحتوي حبة برازيلية واحدة أيضًا على الكمية اليومية من السيلينيوم، بالإضافة إلى احتوائها على الدهون الصحية والألياف والمغذيات الدقيقة ، فإن معظم المكسرات مليئة بالمغذيات النباتية.

ومن فوائد البذور والمكسرات ما يلى:

1:المكسرات والبذور مليئة بمضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول في المكسرات والبذور على تحييد الجذور الحرة حتى لا تضر الخلايا في جسمك.

2:تساعد المكسرات والبذور على خفض نسبة الكوليسترول تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة في نقل الكوليسترول الزائد إلى الكبد ، حيث يمكن إخراجها من الجسم في البراز.

3:يمكن أن تساعد المكسرات والبذور في السيطرة على مرض السكري،لأنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف والدهون والبروتين ، لها تأثيرات إيجابية على نسبة السكر في الدم وهي وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري.

4:المكسرات والبذور لها خصائص مضادة للالتهابات، هذا ينطبق بشكل خاص على المكسرات البرازيلية وبذور اليقطين والجوز وبذور الشيا ، وكلها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو التهاب المفاصل أو أمراض الكلى.

5:يمكن أن تساعد المكسرات والبذور في الهضم، هذا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تمتص الماء في الأمعاء .