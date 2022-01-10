شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب احمرار العين والتهابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشير احمرار العين إلى وجود العديد من المشكلات الصحية المختلفة، في حين أن بعض هذه المشكلات حميدة، فإن البعض الآخر خطير ويتطلب رعاية طبية طارئة، وحسب ما ذكره موقع healthline قد يكون احمرار عينك مدعاة للقلق ومع ذلك، وتحدث أخطر مشاكل العين عندما يكون لديك احمرار مصحوبًا بألم أو تغيرات في رؤيتك.

أسباب احمرار العين

وهناك أسباب مختلفة لإحمرار العين ومنها:

1:الحساسية

يمكن أن تؤثر الحساسية على العين، ما يؤدي إلى احمرارها وانتفاخها.

2:جفاف العين

العيون الجافة شائعة جدًا، حيث تقدر الدراسات معدل انتشار يتراوح بين 5 إلى 50%، من المرجح أن تحدث هذه الحالة عند النساء والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا والأفراد الذين يرتدون العدسات اللاصقة.

إذا كنت تعاني من جفاف العين، فقد تلاحظ أن عينيك تبدو حمراء و تشمل الأعراض الأخرى"إحساس لاذع أو خشن أو حارق، الشعور وكأن شيئًا ما في عينك،حساسية للضوء، عدم وضوح الرؤية".

3:التهاب الملتحمة

يحدث التهاب الملتحمة عندما يلتهب الغشاء الذي يغطي الجزء الداخلي من الجفون والجزء الأبيض من العين، والذي يسمى الملتحمة، يتسبب التهاب الملتحمة في ظهور بياض العين باللون الوردي أو الأحمر.

4:التهاب الجفن

التهاب الجفن هو عندما تصبح جفونك الملتهبة، يمكن أن يتسبب في ظهور جفونك أو عينيك حمراء ومنتفخة.

5:التهاب القزحية

التهاب القزحية هو التهاب يحدث في الجزء الأوسط من عينك يسمى العنبية، العنبية هي منطقة تقع بين بياض عينك وشبكيتك، يمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن التهاب القزحية إلى احمرار العين.

6:حساسية للضوء

هناك عدد قليل من الأسباب المعروفة لالتهاب القزحية ، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية ، مثل الذئبة ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، والتهاب القولون التقرحي.

أنواع معينة من الالتهابات، بما في ذلك مرض الزهري ، القوباء المنطقية ، و داء المقوسات.