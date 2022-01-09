شكرا لقرائتكم خبر عن هل أداء التمارين الرياضية يوميًا تؤثر سلبًا على صحتك؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة أمر ضروري بلا شك للبقاء بصحة جيدة، حيث تساعدك بالتحكم في الوزن وتحسين المرونة وتقليل مخاطر الإصابة بالكسور والأمراض المزمنة الأخرى، لكن هذا لا يعني أنه يجب على الشخص أداء تمارين مكثفة يوميًا، فيجب أن تمارس الرياضة بشكل محدود خاصة إذا كنت تتبع روتينًا مكثفًا للتمارين الرياضية، فقد تؤدي المبالغة في ذلك إلى بعض المشاكل الصحية الخطيرة على المدى الطويل، ويناقش التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" لماذا من السيئ ممارسة الرياضة يوميًا.

أضرار ممارسة الرياضة يوميًا

التأثير على عضلاتك وقلبك

في حين أنه يتم التشديد دائمًا على ممارسة الرياضة كل يوم، فإن أخذ استراحة بينهما أمر ضروري بنفس القدر، فقد يؤدي الضغط على نفسك بشدة وبسرعة كبيرة إلى نتائج عكسية وقد ينتهي بك الأمر إلى إيذاء نفسك.

عند ممارسة الرياضة، فإن عضلاتك تتعافى فقط عندما تأخذ قسطًا من الراحة، وقد يؤدي عدم إتاحة الوقت لعضلاتك لإصلاح نفسها إلى زيادة مخاطر الإصابات مثل كسور الإجهاد وجبائر قصبة الساق والتهاب اللفافة الأخمصية.

يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة أيضًا إلى الضغط على عضلات القلب، خاصة عندما تقوم بتمارين القلب لفترة طويلة، يجب أن ينبض قلبك بشكل أسرع لتلبية متطلبات الأكسجين في الجسم، وقد يُحمل ذلك على قلبك ويجعل عُرضة للإصابة بالسكتة القلبية.

التأثير على خطة إنقاص الوزن والصحة العامة

عندما تمارس الرياضة كثيرًا، يبدأ جسمك في إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وعندما ترتفع مستويات هذا الهرمون في الجسم باستمرار يؤدي ذلك إلى زيادة فى الوزن خاصة فى محيط الخصر، كما أن الإجهاد المفرط يجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية ونقص في التركيز، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر الإفراط في التدريب على دورة نومك مما يجعلك تواجه صعوبة في النوم ليلًا، وينتهى بك الأمر إلى الأكل العاطفي الذى قد يسبب زيادة فى الوزن.

كم يجب أن تمارس الرياضة في اليوم؟

لجني الفوائد من التمرين، تحتاج إلى الحفاظ على الاتساق، في الوقت نفسه، تحتاج إلى إيجاد توازن بين وقت التمرين والاسترخاء، اعتمادًا على مستوى لياقتك وروتينك اليومي، فإذا كان هدفك هو الحفاظ على لياقتك فقط، فإن التمرين المعتدل لمدة 150 إلى 300 دقيقة في الأسبوع يكفيك، ويمكنك تقسيم عدد أيام تمارين القلب وتمارين القوة، اعتمادًا على مستوى روتين التمرين الخاص بك.

يمكنك الراحة لمدة يوم أو يومين إذا كان روتين التمرين متقدمًا ومكثفًا، فإن وقت الراحة لمدة يومين ضروري وقد لا يكفي يوم واحد، وفي الأيام التي تستريح فيها، قد تختار القيام بأنشطة خفيفة مثل المشي أو الانخراط في المزيد من النشاط البدني على مدار اليوم.

كيف تتحقق مما إذا كنت تتدرب بشكل مفرط؟

في بعض الأحيان قد لا تدرك أنك تقوم بإفراط في التدريب أو تضغط أكثر من اللازم، في مثل هذه الحالة، تحتاج إلى تحديد العلامات الدقيقة للإفراط في ممارسة الرياضة وأخذ قسط من الراحة من الروتين اليومي، وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن روتين التمرين الخاص بك شديد، مثل:

الشعور بوجع أو ألم

أداء سيء فى التدريب

طاقة منخفضة

تغير في الشهية

إذا شاهدت أيًا من هذه العلامات، خذ قسطًا من الراحة من روتينك ودع جسدك يشفى.



اضرار الافراط فى التمارين الرياضية