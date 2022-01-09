شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 4 شوربات شتوية خفيفة يتم إعدادها فى أقل من 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الشوربة طعامًا مناسبًا للتعامل مع البرد القارس فى فصل الشتاء، كما أنها وصفة سهلة التحضير، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنسولين ومرض السكري، يمكن أن تكون الشوربة بديلًا صحيًا للوجبات أيضًا دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، ومن الضروري تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات لإدارة مرض السكري ويمكن أن يمنحك وعاء من الشوربة أفضل النتائج، وإليك عدد قليل من أنواع الشوربات الصديقة لمرضى السكري وطريقة إعدادها، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

ماذا يقترح الخبراء؟

تمتلئ الخضار والفواكه بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تعزيز الصحة العامة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، يحتاج الشخص إلى الانتباه إلى وجود الكربوهيدرات في شكل نشا، ومن ثم يصبح من المهم اختيار أنواع الخضروات والفواكه الخالية من النشا، وبالتالي، يقترح الخبراء إضافة أطعمة مثل الخضار الورقية أو العدس أو البذور أو الفاصوليا الخضراء أو الباذنجان أو الفطر أو الفلفل فى إعداد الشوربات خاصة لمرضى السكرى، بدلًا من إضافة الذرة والبطاطس والبازلاء، حيث يحتوى على نسبة عالية من النشا.

فيما يلى.. 4 أنواع من الشوربات الشتوية الصديقة لمرضى السكري يمكن إعدادها في أقل من 20 دقيقة:

شوربة العدس

شوربة العدس غنية بالبروتينات النباتية وقليل السعرات الحرارية والدهون وغني بالألياف، مما يجعله رائعًا لإدارة مستويات السكر في الجسم.

شوربة الحمص والدجاج

هذا حساء صحي غني بالبروتين والألياف، لجعل هذا الحساء أكثر فائدة خاصة لمرض السكر، كما بنقع الحمص بين عشية وضحاها، بعد ذلك، يُطهى بالضغط 1 كوب من الحمص، وإضافة 2 طماطم وكيلو ونصف من صدور الدجاج مع عود القرفة واليانسون والثوم والزنجبيل، بمجرد أن تنضج، افصل صدور الدجاج واخلط الحمص.

بعد ذلك، نأخذ مقلاة ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونضيف الثوم الطازج والزنجبيل والفلفل الحلو المفروم ونقلبه جيدًا ونضيف الدجاج ونقلبه معاً.

شوربة دجاج بالفطر

لتحضير هذا الحساء اللذيذ، خذ صدر دجاج وانقعه بالليمون ومعجون الزنجبيل ومعجون الثوم والملح والفلفل، وبعد ذلك، نأخذ مقلاة ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونضيف القليل من الفلفل الأخضر الطازج والثوم والزنجبيل والبصل وحفنة من أوراق الكزبرة.

نقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة ونقلب جيدًا، في غضون ذلك، قم بغلي 2 كوب من الفطر، بمجرد أن تنضج، اصنع مزيجًا سلسًا واسكبه فوق الدجاج المطبوخ، ويُضاف مرق الفطر ويُترك على نار خفيفة، ويُضاف إليه التوابل الخفيفة.

شوربة البروكلي مع الكينوا

الكينوا مليئة بالبروتينات والألياف الجيدة، والجمع بينها وبين البروكلي سيعزز تغذية هذا الشوربة، لتحضير هذا الحساء السريع، خذ حبة بروكلي متوسطة الحجم واضغط عليها مع عود القرفة بالماء، والقرنفل، ومعجون الزنجبيل، وفصوص الثوم، و2 طماطم.

ثم الطهي بالضغط وامزجها معًا، ونأخذ مقلاة ونضيف إليها 1-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونضيف إليه 1 بصل أحمر مفروم، 1 كوب فلفل حلو مفروم، 1 كوب كينوا مغسولة جيدًا، معجون ثوم ومعجون زنجبيل، 1⁄2 ملعقة صغيرة فلفل حريف اطبخها جيدًا واسكب المزيج للطهى على نار خفيفة.



شوربات صديقة لمرضى السكرى فى الشتاء



شوربة البروكلي والكينوا