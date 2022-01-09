شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الآيس كريم.. أفضل الأطعمة المفيدة للمصابين بمتحور أوميكرون (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن متحور أوميكرون فاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مختلف دول العالم، وقد يواجه المريض صعوبة فى تناول الكثير من الأطعمة المعتادة، لذلك يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن أبرز أعراض الإصابة بآلام الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.

ويقدم الخبراء بعض الأطعمة السهلة والبسيطة فى إعدادها للمصابين بمتحور أوميكرون لإمدادهم بالعناصر الغذائية اللازمة، وأيضا تكون من السهل بلعها، نستعرضها فى الإنفوجراف التالى.