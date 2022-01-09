شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب مثالى لمحاربة الأنفلونزا وتخفيف أعراض البرد.. تعرف على طريقة إعداده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة واتباع إجراءات النظافة المناسبة، من الأشياء الأساسية التي نحتاج إلى اتباعها لتقليل خطر الإصابة بأى عدوى فيروسية، ولكن إلى جانب ذلك، فإن ما تأكله وتشربه في اليوم يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحتك ولياقتك، حيث تساعد الأطعمة والمشروبات المليئة بالخضار والفواكه والتوابل المغذية على تعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالفيروسات.

ويعمل نظام المناعة القوي كحاجز لمسببات الأمراض المختلفة ويمنع الفيروس من التسبب في عدوى خطيرة، لذلك فإن تعزيز المناعة يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص في الوقت الحالي عندما نتعامل مع التهديد المزدوج في شكل متغير أوميكرون الجديد من كورونا وكذلك الإنفلونزا خلال موسم الشتاء.

وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا"، فإن أحد خبراء التغذية بالهند وصف مشروبًا من التوابل والأعشاب لتعزيز المناعة، يتم إعداده من مكونات طبيعية وليس له أي آثار جانبية.

المكونات:

الزنجبيل الطازج

قطع قليلة من الفلفل الأسود

3-4 أعواد قرفة صغيرة

يانسون

5-6 قطع قرنفل

1-2 حبة من الحبهان

1 ملعقة صغيرة من شاي ماسالا محلي الصنع

كيفية إعداد هذا المشروب للوقاية من الأمراض

خذ كوبين من الماء في مقلاة عميقة واتركها للغليان، أضف الزنجبيل المبشور والمكونات الأخرى إليه، واترك المزيج ليغلي لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى يصبح الماء داكنًا، ثم قم بتصفية المشروب في كوب وتناوله ساخنًا.

الفوائد الصحية لهذا المشروب العشبى:

تحتوي التوابل مثل الفلفل الأسود والقرنفل واليانسون والحبهان على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق والبرد والسعال، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن تضمين التوابل في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحتك بأكثر من طريقة، ويمكن أن تقوي أيضًا مناعتك وتحارب الجذور الحرة التي تتلف خلايا الجسم وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

علاوة على ذلك، ينتمي الزنجبيل إلى عائلة الأعشاب وله تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، حيث أن زيادة تناول الزنجبيل في النظام الغذائي يمكن أن يقاوم الالتهابات ويحافظ على صحة جهاز المناعة، وتطهير الجهاز التنفسي أيضًا، وإزالة السموم من الجسمك ومحاربة نزلات البرد والانفلونزا.



عزز مناعتك بمشروب مزيج من التوابل