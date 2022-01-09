شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدمر الغدة الدرقية نفسها؟.. اعرف أعراض مرض هاشيموتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض هاشيموتو هو أحد أمراض المناعة الذاتية وهو اضطراب ينقلب فيه الجهاز المناعي ضد أنسجة الجسم، فيهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية وهذا يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، وهي حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات لاحتياجات الجسم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض هاشيموتو وأسبابه، بحسب ما نشر موقع "webmd".

تفرز الغدة الدرقية، الواقعة في الجزء الأمامي من عنقك، هرمونات تتحكم في عملية التمثيل الغذائي، ويتضمن ذلك معدل ضربات القلب ومدى سرعة استخدام جسمك للسعرات الحرارية من الأطعمة التي تتناولها.

أسباب التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو

لا يُعرف العلماء السبب الدقيق وراء الإصابة بمرض هاشيموتو، ولكن يُعتقد أن العديد من العوامل تلعب دورًا بما في ذلك:

-الجينات، غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يصابون بهاشيموتو أفراد عائلات يعانون من مرض الغدة الدرقية أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى هذا يشير إلى مكون وراثي للمرض.

-الهرمونات، يؤثر مرض هاشيموتو على النساء بنحو سبعة أضعاف تأثيره على الرجال، مما يشير إلى أن الهرمونات الجنسية قد تلعب دورًا علاوة على ذلك ، تعاني بعض النساء من مشاكل في الغدة الدرقية خلال السنة الأولى بعد الإنجاب على الرغم من أن المشكلة عادة ما تختفي ، فإن ما يصل إلى 20 ٪ من هؤلاء النساء يصبن بهاشيموتو بعد سنوات.

-اليود المفرط، تشير الأبحاث إلى أن بعض الأدوية والكثير من اليود ، وهو عنصر نادر يتطلبه جسمك لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.

-التعرض للاشعاع تم الإبلاغ عن زيادة حالات الإصابة بأمراض الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع ، بما في ذلك القنابل الذرية في اليابان ، وحادث تشيرنوبيل النووي ، والعلاج الإشعاعي لشكل من أشكال سرطان الدم يسمى مرض هودجكين.

أعراض التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو

قد تكون أعراض هاشيموتو خفيفة في البداية أو تستغرق سنوات حتى تظهر غالبًا ما تكون العلامة الأولى للمرض هي تضخم الغدة الدرقية قد يتسبب تضخم الغدة الدرقية في أن تبدو مقدمة عنقك منتفخة.

تضخم الغدة الدرقية الكبير قد يجعل البلع صعبًا قد تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية بسبب مرض هاشيموتو ما يلي:

-زيادة الوزن

-إعياء وتعب

-شحوب أو انتفاخ في الوجه

-آلام المفاصل والعضلات

-إمساك

- صعوبة الحمل

-تساقط الشعر

-فترات الحيض غير المنتظمة أو الغزيرة

-اكتئاب

-تباطؤ معدل ضربات القلب

نظرًا لأن أعراض الغدة الدرقية لدى هاشيموتو قد تكون مشابهة لتلك الخاصة بحالات طبية أخرى، فمن المهم أن ترى طبيبك للتشخيص.

علاجات التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو

لا يوجد علاج لمرض هاشيموتو، لكن استبدال الهرمونات بالأدوية يمكن أن ينظم مستويات الهرمون ويعيد التمثيل الغذائي الطبيعي.

الحبوب متوفرة بعدة نقاط قوة مختلفة تعتمد الجرعة الدقيقة التي يصفها طبيبك على عدد من العوامل ، بما في ذلك:

-العمر

-الوزن

-شدة قصور الغدة الدرقية

-مشاكل صحية أخرى

-الأدوية الأخرى التي قد تتفاعل مع هرمونات الغدة الدرقية الاصطناعية

بمجرد بدء العلاج، سيطلب طبيبك اختبارًا معمليًا يسمى اختبار هرمون الغدة الدرقية (TSH) لمراقبة وظيفة الغدة الدرقية والمساعدة في ضمان حصولك على الجرعة الصحيحة.

-نظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية تعمل ببطء شديد في الجسم ، فقد يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تختفي الأعراض ويتقلص تضخم الغدة الدرقية ومع ذلك ، فإن تضخم الغدة الدرقية الكبير الذي لا يتحسن قد يجعل من الضروري إزالة الغدة الدرقية.