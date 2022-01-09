هذه الاطعمة ستخلصك من دهون الكرش !

بيروت - نادين محمد - لا تكفي التمارين الرياضية وحدها على حرق الدهون وخسارة الوزن، فهناك حتماً اطعمة لا يجب الاستغناء عنها وتساعد على التخسيس وحرق دهون الكرش بسرعة.

تعرفي الى فوائد هذه الأطعمة وأدخليها الى وجباتك اليومية كي تحصلي على جسم رشيق ومثالي.

الثوم





يحتوي الثوم على مركب كيميائي يسمى الأليسين، وهو مضاد للجراثيم قوي للغاية، ويساعد أيضاً على حرق الدهون خاصة حول منطقة البطن.

التفاح





التفاح غني بالكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية، ولكن بجانب ذلك، يحتوي التفاح على البكتين الذي يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الدهون وتخزينها عندما يقترن بالماء.

الشوفان





الشوفان لذيذ ومليء بالعناصر الغذائية المفيدة، ويمكنك تناول وعاء صغير من الشوفان في الصباح والبقاء طوال اليوم، حيث يتم هضمه ببطء كما أن الشوفان قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف؛ مما يعني أن مستويات الكوليسترول والدهون ستظل تحت السيطرة.





الفلفل الحار





تناول الأطعمة الحارة مثل الفلفل يساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن، الفلفل يزيد من درجة حرارة الجسم ومعدل الأيض، مما يساعدك على بدء حرق السعرات الحرارية بعد تناولها مباشرة.





السمك





تحتوي الأسماك على الدهون الصحية غير المشبعة التي يحتاجها جسمك فقط، وهذه الدهون تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية، وتساعد أيضاً في تقليل مستويات الكوليسترول، كما تحتوي الأسماك على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها جسمك، لذا تأكدي من إدخال الأسماك إلى نظامك الغذائي لإنقاص الوزن.

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