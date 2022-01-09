طرق التنحيف السريعة

بيروت - نادين محمد -

لمن ترغب بالاطلاع على طرق سريعة للتنحيف، تساعدها على خسارة الوزن وإنما بشكل صحي، هذه قائمة فيها يشدد كبار خبراء التغذية والأطباء على التقيد بها للحصول على النتيجة المرجوة :

الإكثار من شرب الماء



يجب تناول كوب من الماء قبل كل وجبة رئيسية أو قبل أي وجبة خفيفة، فهذه الخطوة تساعد على الشعور بالامتلاء، ما يقلل من كمية الطعام المتناولة.

تناول كميات محددة



الحرمان يعتبر العدو اللدود للتنحيف أو للحميات السليمة لإنقاص الوزن، لذا ينصح بتناول كميات قليلة من الأطعمة المحببة بدلاً من الامتناع تماماً عنها. فالقاعدة التي يشدد عليها الخبراء: "الاعتدال هو مفتاح الطرق الصحيحة والسريعة للتنحيف".



حصص صغيرة على وجبات متعددة



بينت العديد من الأبحاث السريرية أن تناول 4 إلى 5 وجبات بسعرات حرارية قليلة يساعد على التنحيف بشكل سريع أكثر من تناول 3 وجبات كبيرة خلال اليوم، فالطريقة الأولى تساهم في كبح الشهية.

وجبة الفطور



عدم تناول وجبة الفطور يحفز الشعور بالجوع، وبالتالي تناول كميات أكبر من الطعام خلال اليوم، لذا يجب عدم التغافل عن هذه الوجبة المهمة والضرورية.

التوقف عن تناول الطعام مساءً



وذلك لتجنب تخزين الطعام في الجسم، كما يجب أن تكون قليلة السعرات الحارية، كأن يتم تناول كوب من الحليب القليل الدسم، أو الزبادي.

طرق تناول الطعام



من الطرق التي تساعد على التنحيف سريعاً، تناول الطعام في أطباق صغيرة الحجم، وهذا يساعد بالتالي على التقليل من حجم الحصة المتناولة، هذا إضافة إلى ضرورة التنبه إلى بعض الأمور التي يرى البعض أنها غير مهمة، لكنها تلعب دوراً رئيسياً في خسارة الوزن سريعاً، كالمكان، إذ ينصح بتناول الطعام على المائدة وليس أمام شاشة التلفاز أو الحاسوب أو الهاتف، لأن ذلك يساعد على تشتيت الذهن وقد يؤدي إلى التهام كميات أكبر من الطعام دون دراية. كذلك ينصح بتناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

التخفيف من تناول السكريات والكربوهيدرات



تناول السكريات والنشويات بكميات قليلة يعتبر الجزء الأكثر أهمية للتنحيف السريع، فهذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية الجزء الأكثر أهميةً للتنحيف، فهذا يؤدي إلى تقليل الشعور بالجوع، بالتالي تناول كمية أقل من السعرات الحرارية، فبدلاً من حرق الكربوهيدرات للحصول على الطاقة يتولى الجسم أمر التغذية من الدهون المخزنة.

تناول الألياف بكثرة



لأنها تقلل الشعور من الجوع، وتتوفر الألياف في الخضراوات، الفواكه والحبوب، كالبازيلاء ، القرنبيط، العدس، الفاصولياء وغيرها....

تناول البروتين



يجب أن تتضمن كل وجبة أحد مصادر البروتين بكميات معتدلة، كالدجاج واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، البيض، الجبن، المكسرات، الفاصولياء، فول الصويا... لأن البروتينات تلعب دوراً مهماً في كبح الشهية والشعور بالشبع لفترة أطول.

الدهون الصحية



من الطرق السريعة للتنحيف والتي قد لا يأخذها الكثير على محمل الجد، أن أي نظام غذائي صحي خالٍ من الدهون، هو نظام فاشل، والسبب احتياج الجسم الملح للدهون كحاجته اليومية إلى السعرات الحرارية. من مصادر هذه الدهون التي يطلق عليها الدهنون الصحية، زيت الزيتون والأفوكادو.

قسط واف من النوم



عدم الحصول على قسط كاف من النوم، يحث الجسم على إنتاج هرمون يعرف بهرمون الغريلين Ghrelin Hormone الذي يحفز الشعور بالجوع، ويقلل من إنتاج هرمون اللبتين Leptin hormone الذي يحفز الشعور بالشبع، يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض في الجسم، المسؤولة عن تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة.

مشروبات تخسيس الحارقة للدهون



يمكن كذلك الاستعانة ببعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون، كالشاي الأخضر، الزنجبيل، العسل والليمون، خل التفاح، هذا دون أن ننسى المشروب الذي يفوق جميعها أهمية الماء.



اقرئي أيضاً: