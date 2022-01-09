أفضل رجيم لخسارة 12 كيلو في شهر

بيروت - نادين محمد - هناك دائماً من تبحث عن طريقة لـ خسارة الوزن بسرعة واعتماد رجيم يساعد على حرق الدهون واستعادة الوزن المثالي.

تتعدد الحميات وفق انظمة غذائية مختلفة مما سبب حيرة كبيرة في كيفية اختيار النظام الغذائي الأنسب .

تعرفي الى هذا الرجيم الذي سيساعدك على خسارة 12 كيلو في الشهر، ويعتمد هذا النظام على حساب السعرات الحرارية الخاصة بالجسم خلال اليوم،

وتصل كمية السعرات الحرارية فيه إلى 1400 سعرة حرارية.

اليوم الأول

وجبة الإفطار:

شريحة من الخبز المحمص، وملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني، نصف حبة جريب فروت، فنجان من القهوة أو الشاي.

وجبة الغداء:

شريحة من الخبز المحمص، نصف كوبٍ من سمك التونة، فنجان من القهوة أو الشاي.

وجبة العشاء:

85 غراماً من اللحوم، وكوب من الفاصولياء الخضراء، تفاحة صغيرة ونصف موزة، كوب من آيس كريم بالفانيلا.

اليوم الثاني

في اليوم الثاني من تطبيق الريجيم يتم تخفيض السعرات الحرارية؛ حيث تصل كمية السعرات الحرارية حوالي 1200 سعرة حرارية.



وجبة الإفطار:

شريحة من الخبز المحمص، بيضة مسلوقة، نصف موزة، فنجان من القهوة أو الشاي (اختياري).

وجبة الغداء:

بيضة مسلوقة، كوب من الجبنة القريش، خمس قطعٍ من البسكويت الهش المملح، فنجان من القهوة أو الشاي (اختياري).

وجبة العشاء:

اثنتان من السجق الساخن دون كعك، نصف كوبٍ من الجزر، ونصف كوبٍ من القرنبيط، نصف موزة، نصف كوبٍ من الآيس كريم بالفانيلا.

اليوم الثالث



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في اليوم الثالث يتم خفض السعرات الحرارية؛ حيث تصل فيه كمية السعرات الحرارية حوالي 1100 سعرة حرارية.

وجبة الإفطار:

28 غراماً من جبنة الشيدر، خمس قطعٍ من البسكويت الهش المملح، تفاحة صغيرة، فنجان من القهوة أو الشاي (اختياري).

وجبة الغداء:

شريحة من الخبز المحمص، بيضة واحدة مطهوة حسب الرغبة، فنجان من القهوة أو الشاي (اختياري).

وجبة العشاء:

كوب من التونة، نصف موزة، كوب من الآيس كريم بالفانيلا.

أما عن بقية الأسبوع؛ فيسمح خلال أربعة الأيام المتبقية بتناول الوجبات الخفيفة، مع مراعاة الحفاظ على كميةٍ أقل من 1500 سعرة حرارية في اليوم الواحد.