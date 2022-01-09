رجيم لنسف الدهون في اول شهر من 2022

بيروت - نادين محمد -

تخطط الكثيرات لاتباع برنامج يساعد على نسف الدهون الضارة في الشهر الاول من السنة الجديدة. ويمكن فعل هذا عن طريق تطبيق برنامج غذائي يمنع تناول الاطعمة الدسمة وتلك التي تحتوي على الكثير من السكر. كما يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع انواع حميات مؤقتة سهلة منها رجيم التفاح والحليب. فمن الممكن اتباعه لمدة 4 ايام من اجل الحصول على افضل نتيجة.

رجيم التفاح والحليب



من اجل نسف الدهون من المفيد تطبيق برنامج حمية الحليب والتفاح. فهي لا تسبب الشعور بالحرمان كما انها سهلة جداً. وهي تقوم بشكل اساسي، كما يدل عليه اسمها، على تناول الحليب والتفاح. لكن من الافضل عدم اتباعها لمدة طويلة لأن هذا يمكن ان يؤدي الى حدوث نقص في عدد من المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم. فالتفاح والحليب يوفران العديد من العناصر المهمة الا انهما لا يحتويان على كل الفيتامينات والمعادن.

برنامج حمية الحليب والتفاح



من اجل تطبيق هذه الحمية من الضروري الالتزام ببرنامج غذائي يدوم لمدة 4 ايام او اسبوع كحد اقصى.



اليوم الاول



الفطور. كوب من الحليب مع ملعقة من العسل وكمية من الشوفان المسلوق وبعض الفواكه، حبة تفاح واحدة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق الخالي من الدهون، طبق من سلطة الملفوف.

وجبة خفيفة. كوب من الحليب مع القليل من العسل وحبة تفاح متوسطة الحجم.

العشاء. كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار، طبق صغير من البازيلاء المسلوقة مع القليل من الذرة والجزر وعصير الليمون.



اليوم الثاني



الفطور. 3 بيضات مسلوقة مع القليل من الكمون من دون ملح، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، طبق من سلطة الخيار، كوب من الحليب مع العسل، حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي، طبق من سلطة الطماطم، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. كوب من الحليب مع القليل من العسل، حبة تفاح متوسطة الحجم والافضل ان تكون خضراء.

العشاء. 125 غ من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من سلطة الخس مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.



اليوم الثالث



الفطور. قطعة من الخبز المحمص مع قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الحليب مع القليل من العسل، حبة تفاح متوسطة الحجم. طبق متوسط الحجم من المعكرونة مع القليل من الخضار والصلصة الخفيفة، طبق من السلطة المشكلة.

وجبة خفيفة. كوب من الحليب خفيف الدسم مع القليل من العسل، حبة تفاح.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم او 150 غ من اللحم المشوي من دون دهون، طبق سلطة يحتوي على الخس والخيار والطماطم وبضع قطع من الخبز المحمص والقليل من الجبنة.

اليوم الرابع



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 3 بيضات مسلوقة من دون ملح، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. قطعة من السمك المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق من السلطة المشكلة، حبة بطاطا مشوية متوسطة الحجم.

وجبة خفيفة. كوب من الحليب قليل الدسم مع ملعقة صغيرة من العسل، قبضة من المكسرات غير المقلية، حبة تفاح صغيرة الحجم.

وبعد اليوم الرابع من حمية نسف الدهون بالتفاح والحليب من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي والحرص على عدم تناول الاصناف الدسمة وعلى ممارسة التمارين الرياضية وشرب الماء بانتظام.



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