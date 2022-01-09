شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة للمصابين بمتحور أوميكرون.. الآيس كريم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادي..

ولمساعدة المصاب في تناول بعض الأطعمة المفيدة وسهلة البلع، ينصح الدكتور بوب روبرت مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، بتناول الزبادي، لأنه من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، وذلك وفقا لما ذكره موقع Eat this,Not That.

الآيس كريم ..

وأضاف الموقع، كما أن تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعدك المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بفيروس كورونا يفقدون وزنهم.

شوربة الدجاج بالخضراوات...

كما ينصح المختصون بالإكثار من السوائل، خصوصا الشوربة التي تحتوي على البروتين والخضراوات، مما يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.

المكرونة...

كما أن تناول طبق المكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين(لحوم أو غيره) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.

البروكلي والكرنب..

كذلك من الأطعمة المفيدة أيضاً، الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والكرنب.

مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشيكولاتة..

بالاضافة الى ذلك ينصح الخبير المتخصص بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.