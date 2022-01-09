شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الخضار والفاكهة والكركم والزنجبيل يساعدك فى رحلة التعافي من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة لفيروس كورونا ومنذ أن بدأ الوباء يعاني ما يقدر بـ 80 % من الأشخاص المصابين بكورونا من أعراض خفيفة إلى معتدلة فقط وهذا يعني أن معظم الناس يمكنهم التعافي في المنزل، وفقا لموقعhealth line .

وأكد خبراء الصحة أن الاستعداد لفترة من الحجر الصحي المنزلي يعني وضع خطة عمل منزلية بالإضافة إلى تخزين الإمدادات طوال فترة العزل.

ونصحوا بتناول الفاكهة والخضروات، حيث توفر الفاكهة والخضروات كميات كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية، التي تساعدك على سرعة التعافى من كورونا.

وشددوا على ضرورة شرب الماء والسوائل التى تساعد على ترطيب جسمك، لذا يجب شرب الكثير من السوائل، خاصة إذا كانت الحمى مرتفعة.

يمكن أن تساعد مستويات الترطيب الصحية أنفك من خلال الحفاظ على سلامة الغشاء المخاطي هذا يمكن أن يساعد في تقليل تهيج الأنف عند السعال والعطس وحتى التنفس فقط. وتساعد الرطوبة أيضًا في التئام الأغشية المكسورة حتى لا تدخل البكتيريا الإضافية إلى الجسم

ونصح الخبراء بضرورة شرب الزنجبيل والكركم.

فكلاهما له خصائص لا تصدق كمضاد للالتهابات وأيضًا يحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة علاوة على ذلك ، فإن الزنجبيل مليء بالمواد الكيميائية التي تقاوم البرد وتخفف من مشاكل المعدة، كما يحتوي الكركم أيضًا على مئات المواد الكيميائية الفعالة.