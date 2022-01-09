شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب فى القضاء على الوزن الزائد خلال شهر يناير؟.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات حرارة الطقس، يزداد فرص الإسراف في تناول الطعام، ولذا يزداد الوزن بشكل ملحوظ، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الحيل الصحية التي تساعدك في القضاء على الوزن الزائد خلال شهر يناير، وذلك وفقا لموقع " the--sun ".

في بداية الأمر قم بتغير ملحوظ في عاداتك اليومية، أي ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة واستبدالها بالأطعمة الصحية، فهذه النصيحة أثبت الباحثون أن أولئك الذين يستخدمون تغييرات يكتسبون وزنًا أقل بمرور الوقت من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وأشار التقرير، إلى أنه يمكن المشي 30 دقيقة في اليوم ، لتحريك الدورة الدموية بالجسم، وتنشيط الجسم، وأيضا إذا كنت من عشاق البطاطس تناول كمية أقل منها.

وقدم التقرير، بعض الأساليب الناجحة المستخدمة، ومنها:

-أثناء طريقك للعمل انزل من العربة وامش بقية الطريق، قد ينتهي بك الأمر بالمشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة إضافية وهذا يمكن أن يساعدك على حرق ما يصل إلى 60 سعرة حرارية".

- يمكنك تخطي بعض الأمور، ومنها أبتعد عن تناول الطعام بالخارج وقم باعداد الطعام في المنزل.

-أكثر من تناول الخضروات والفواكه لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة وأيضا تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد.