شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحتاج المريض لأدوية سيولة الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخففات الدم موجودة منذ منتصف القرن العشرين، على الرغم من أن الاسم مضلل - فهي في الواقع لا "تضعف" الدم - إلا أنها تمنع بشكل فعال تكوّن الجلطات الدموية لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تؤدي مخففات الدم إلى نزيف خطير يهدد الحياة.

وحسب ما ذكره موقع drugwatch غالبًا ما يصف الأطباء مميعات الدم للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية حالية تؤثر على القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أولئك المعرضين لخطر أكبر للإصابة بمثل هذه الحالات، ويمكن أيضًا وصف مخففات الدم بعض العمليات الجراحية، مثل جراحة استبدال مفصل الورك أو الركبة.

يمكن أن تمنع مخففات الدم التخثر وتجنب نمو الجلطات الموجودة ، ولكنها لا تخلو من المخاطر، ويعتبر النزيف هو الخطر الرئيسي المرتبط بمخففات الدم، و يمكن أن يكون هذا التأثير الجانبي المحتمل خفيفًا أو خطيرًا، بدءًا من الكدمات إلى السكتة الدماغية النزفية، ونزيفًا في الدماغ يتطلب رعاية طارئة.

يجب على المرضى الذين يتناولون مميعات الدم أن يطلعوا أطبائهم دائمًا على مخاطر وفوائد الدواء الموصوف، من الحكمة أيضًا تناول مسيلات الدم تمامًا كما هو موصوف لتجنب أي مخاطر أو آثار جانبية غير ضرورية.

مميعات الدم هي الأدوية المستخدمة لمنع تكون جلطات الدم. يمكنهم أيضًا منع الجلطات الموجودة من زيادة حجمها ومنع تدفق المزيد من الدم عبر أوعية الجسم. عند استخدامها بشكل صحيح ، تمنع هذه الأدوية الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

يتم وصف مخففات الدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب جلطات الدم، يمكن أن تؤدي الجلطات التي تتكون في الشرايين والأوردة والقلب إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية وانسداد يمكن أن يسبب مشاكل صحية أخرى.