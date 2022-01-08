شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب للشعور بالدوخة المستمرة.. أبرزها الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوار أو الدوخة تعد من الأشياء التي يتعرض للإصابة بها البعض بشكل مفاجيء، ولكن عند الاستمرار في حدوث هذا العرض يجب عليك السعي لمعرف الأسباب لأنه علامة علي تعرض الجسم لمشكلة يجب حلها في أسرع وقت، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " self"، 4 أسباب للشعور بالدوخة، ومنها:

- الجفاف:

هل تعلم أن جسمك يحتوي علي ما بين 55٪ و 78٪ ماء ، وفقدان حتى 1.5٪ يمكن أن يسبب الجفاف الذي يتسبب في إصابتك بالدوخة أو الدوار، وأيضا الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، وقلة التركيز، لذا عليك تناول السوائل وخاصة الماء يوميا بقدر كافي.

- اضطراب في الأذن:

اضطراب الأذن يعد من أكثر الأسباب المؤدية للإصابة بالدوخة، ويحدث عند الإصابة بفقدان السوائل في الجسم، وحدوث حساسية في الأذن الخارجية أو الوسطي، ولذا يجب علاج هذا الأمر.

ممارسة الرياضة دون تجديد السوائل أو الحصول على سعرات حرارية كافية للطاقة هي طريقة مؤكدة للشعور بالدوار أي الدوخة، ولذا عليك التركيز علي ترطيب الجسم عن طريق تناول الأطعمة الصحية.

- نقص غذائي:

في حالة تعرض الجسم لنقي في نسب العناصر الغذائية والفيتامينات يزداد الشعور بالدوخة والدوار، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الملونة، والأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.