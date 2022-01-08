شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعانى معظم السيدات من زيادة الوزن أثناء فترة الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب معظم النساء بعض الوزن خلال فترة الدورة الشهرية، والتي تختلف أيضًا من سيدة لأخرى، ويزول الوزن المكتسب بعد يومين إلى ثلاثة من بدء الحيض، وفيما يلى 5 أسباب لتقلب وزنك أثناء فترة الحيض ولماذا لا يجب أن تقلقي حيال ذلك، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الهرمونات

خلال الجزء الأخير من الدورة الشهرية، تبلغ كمية هرمون الاستروجين ذروتها في الجسم ما يؤدي إلى احتباس السوائل التي يمكن أن تجعلك تشعرين بالانتفاخ واكتساب بعض الوزن، حيث إن البروجسترون هو الهرمون الآخر الذي يصل ذروته خلال الدورة ويؤدي أيضًا إلى احتباس الماء وتقرح الثدي الذي يبدو أيضًا أكثر امتلاءً بسبب احتباس السوائل.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

يمكن أن تزيد المستويات العالية من البروجسترون من شهيتك وقد تجد نفسك تأكلى كثيرًا، حيث تجعلك هرمونات الدورة الشهرية تشتهي الأطعمة شديدة الحلاوة أو المالحة بسبب زيادة الشهية وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الوزن.

عدم الذهاب للجيم

الشعور بالخمول والكسل أمر طبيعي تمامًا خلال الفترة التي تسبق دورتك الشهرية، ويؤدي الانفعال والتعب إلى النفور من ممارسة الرياضة ولن النجاح في كسر هذه القعدة قد يساعدك في هذا الوقت على التخلص من وزن الماء الزائد الذي تكتسبيه.

الكافيين الزائد

قد تؤدي زيادة الهرمونات خلال فترة ما قبل الدورة الشهرية إلى زيادة الشهية تجاه تناول مشروبات الكافيين، ولكن إدخال الكافيين فجأة في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى الانزعاج والانتفاخ.

مشاكل في الجهاز الهضمي

تؤدي الرغبة الشديدة في تناول الطعام خلال فترة الدورة الشهرية إلى الانتفاخ ولكن زيادة هرمون البروجسترون يبطئ التشنجات في الجهاز الهضمي التي تؤدي إلى تشوش الجهاز الهضمي، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإمساك، وتؤدي مشاكل الجهاز الهضمي هذه إلى اضطراب أنماط الأكل ويمكن أن تساهم في تقلبات الوزن.