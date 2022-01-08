بينها الآيس كريم.. أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

شهدت أعداد المصابين بمرض “كوفيد 19” حول العالم ارتفاعا كبيرا بسبب تفشي المتحور الجديد “أوميكرون” الأسرع انتشارا، ولذلك يتساءل الكثيرون عن أغذية قد تسهم بشكل صحي في مقاومة المرض والتغلب عليه.

وحسب موقع “Eat this,Not That”، يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن من أبرز أعراض الإصابة بـ”أوميكرون”، هو ألم الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.

ولذلك، ينصح دكتور بوب روبرت، مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، ببعض الأغذية المفيدة وسهلة البلع لمساعدة المصاب على تناول الطعام وعدم تدهور صحته، ومنها:

1- الزبادي

من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، لأنه ناعم وبارد ويشعر بالراحة على الحلق ومليء بالبروتين.

2- أيس كريم

تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعد المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم.

3- الشوربة

الإكثار من السوائل، خصوصا الحساء الذي يحتوي على البروتين (دجاج أو لحوم) والخضراوات، يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.

4- المعكرونة

تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين (لحوم أو غيرها) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.

5- الخضراوات

الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف كذلك من الأطعمة المفيدة جدا.

6- بروتين شيك

ينصح أيضا بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.

ولكن ماذا عن الأطعمة الحمضية؟

قد يبدو تناول الأطعمة الغنية بالحمضيات وشرب عصير البرتقال للحصول على “فيتامين سي” بمثابة مقوي طبيعي للمناعة عندما تكون مريضًا، لكن وفقا للدكتور بوب ففي حالة الإصابة بأوميكرون، لن يكون ذلك مرضيًا لك في الواقع.

يقول الدكتور بوب إن الأطعمة التي تتكون من الحمضيات والأطعمة اللاذعة قليلاً ، سيكون من الصعب جدا ابتلاعها مع التهاب الحلق الشديد الذي يسببه المتحور الجديد. ولهذا السبب أقترح البدء بلطف شديد بالأطعمة اللينة.