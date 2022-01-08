اليك فوائد هذه الاطعمة على الريق

بيروت - نادين محمد -

يعفي النظام الغذائي الصحي الجسم من الامراض، لذلك يجب تلبية احتياجات جسمك بالعناصر الغذائية لتعزيز مناعة الجسم وحرق الدهون المتراكمة وخسارة الوزن.

اليك هذه الاطعمة الصحية التي تتمتع بفوائد صحية للجسم والاهم يجب تناولها على الريق.

للكركم والماء فوائد كثيرة على الريق.

- الحد من حدوث الالتهابات ومن المعاناة من ألم المفاصل ومن تلف الانسجة.

- يساهم شرب الخليط في حماية خلايا الدماغ من التلف. وهذا يعني عدم الاصابة بأمراض ترتبط به مثل الالزهايمر. والسبب ان الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تمنع تكوّن مادة بيتا اميلويد البروتينية التي يمكن ان تؤدي الى تعزيز بعض عوامل المرض.

- يمكن شرب الكركم والماء الدافئ ان يشكل جزءًا من علاج يحد من خطر الاصابة بالسرطان ومنع تكون الاورام.

- يمكن الاستفادة منه ايضاً من اجل حماية صحة القلب عن طريق خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ومنع حدوث الجلطات. لكن يجب ان يتزامن شرب المزيج مع اتباع نظام حياتي وغذائي صحي خال من السكريات والدهون.

- يفيد هذا الخليط في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من التقاط العدوات وخصوصاً نزلات البرد والإنفلونزا.

- لأن هذا الخليط يحتوي على مضادات للأكسدة فإنه ينقي الجسم من السموم والبقايا الضارة، وهذا يعني انه يساعد على اعادة النضارة والاشراق الى البشرة ويحد من ظهور الشوائب المختلفة عليها.

فوائد الثوم على الريق

فوائد متعددة لتناول الثوم:

- يساعد في تخفيف الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إذ يقوى دورة الدم، ويمنع مشاكل القلب، ويساعد الكبد والمثانة على العمل بشكلٍ أفضل.

- يعمل كعلاج فعال لجميع أنواع مشاكل المعدة، بما في ذلك الإسهال، ويحفز الشهية.

-يعتبر علاجاً رائعاً لمشاكل الأعصاب، ولكن فقط متى جرى تناوله على معدة فارغة.

- يساعد الثوم أيضا في تحسين عملية الهضم، وبذلك يحسن الشهية.

- يساعد في مكافحة الأكسدة، ويعمل كمضاد حيوي، ويصفي السموم من المعدة.

- يسهم في السيطرة على التوتر، ويوقف الإنتاج الزائد لأحماض المعدة التي تتشكل حين تكونين متوترة أو عصبية.

- يساعد الثوم في إخرج الديدان والبكتيريا من الجسم، وفي منع أمراض مثل السكري والاكتئاب والتيفوس، وبعض أنواع السرطان.



فوائد العسل على الريق



مع تناول العسل على الريق يومياً يمكن التخلص من الكثير من المشاكل الصحية مثل القرحة وبعض الأوجاع إضافة إلى تحقيق فوائد أخرى كثيرة.

يساعد على التقليل من الوزن

من الممكن الاعتماد على العسل لخسارة الوزن. ولذلك ينصح بتناوله في الصباح مع القليل من عصير الليمون. فهذا يحفز عملية الأيض ويسهل عمل الأمعاء ويعزز عملية الهضم. كما يساهم في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وفي تنظيف الأمعاء ومنع تراكم الأحماض في المعدة.





يعمل على تقوية وحماية جهاز المناعة

يمكن تناول العسل على الريق أن يمنع الإصابة بالأمراض التي ترتبط بضعف جهاز المناعة. فهو يقوّي هذا الجهاز ويزيد تأثر البكتيريا الضارة به كما يقي من الإسهال والغثيان.



ينظّم ويرتّب نشاط الجسم ويحسّن من وظائفه

ينصح بتناول العسل على الريق لأسباب كثيرة منها أنه يمدّ الجسم بالحيوية ويساعده على أداء وظائفه بشكل جيد.



يمنح الحلق ترطيباً

لا يحسن تناول العسل في الصباح صحة الفم واللثة فقط، بل إنه يمنع صدور الرائحة الكريهة منهما. كما يمكنه أن يمنع جفاف الحلق لأنه يمدّ الجسم بالماء. وهذا ما يجعله فعالاً في الحد من الإصابة بالجفاف ومن احتباس السوائل في الوقت نفسه.





اقرئي أيضاً:4 فوائد صحية غير متوقعة لتناول الشوفان



يعمل على التخلّص من مشاكل الجهاز التنفسي

يساعد تناول العسل وخصوصاً مع الماء الدافئ على الريق على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي. كما أنه يزيل البلغم ويهدئ نوبات السعال.

يخلّص الجسمَ من السّموم

بفضل غناه بحمض السيتريك، يمكن الاعتماد على العسل لتخليص الجسم من السّموم من خلال تحفيزه لعمل الكبد. كما أنه يقضي على الطفيليات التي تتجمع في الأمعاء والمعدة ويزود الجسم بمضادات الأكسدة الضرورية لتنقيته من البقايا الضارة.

يرطّب الجسم

يزوّد العسل وخصوصاً إذا تم تناوله على الريق الجسم بالرطوبة التي يحتاج إليها لأداء وظائفه. ولهذا فهو يساهم في تعزيز صحة البشرة ونضارتها ويمنع جفافها أيضاً.