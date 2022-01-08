شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر: لن يتوفر لقاح كورونا للأطفال أقل من 5 سنوات.. وقد يكون من 3 جرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عالم في شركة Pfizer في اجتماع اللجنة الاستشارية الفيدرالية، إن الجرعات المعطاة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات لم تنتج نفس القدر من الحماية المناعية في الاختبارات المبكرة، مثل تلك التي أعطيت للفئات العمرية الأخرى في أواخر العام الماضي.

ووفقًا لتقرير موقع "usatoday "، قالت الدكتورة أليخاندرا جورتمان، نائب رئيس البحث والتطوير السريري للقاح في شركة فايزر، في اجتماع للجنة الاستشارية لممارسات التحصين ، إن الشركة تأمل في أن توفر جرعة ثالثة من اللقاح بعد ثمانية أسابيع من أول طلقتين الفعالية المرجوة.

لكن هذا يعني الانتظار حتى أواخر مارس أو أوائل أبريل للحصول على النتائج، ما يتيح وقتًا للأطفال في التجربة للحصول على جرعة ثالثة ثم اختبار استجاباتهم المناعية.

قالت جورتمان: "قد يكون هذا لقاحًا من ثلاث جرعات"، مضيفًا أن شركة Pfizer-BioNTech تختبر جرعة ثالثة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عامًا أيضًا.

وقالت إن اللقاح ثبت أنه آمن للأطفال الأصغر سنًا ، كما هو الحال مع الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

في عام 2020 ، أجرت شركة Pfizer-BioNTech تجربة على 40000 شخص لإثبات فعاليتها لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر، ولكن كما هو معتاد مع لقاحات مثل الأنفلونزا ، سمحت إدارة الغذاء والدواء لشركة Pfizer-BioNTech وغيرها من صانعي لقاحات COVID-19 بإجراء تجارب أصغر بكثير في الفئات العمرية الأخرى.

يتعين على الشركات فقط إظهار أن الاستجابات المناعية متشابهة - وهو ما ينطبق على كل مجموعة باستثناء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات.

تم إعطاء الأطفال الأصغر سنًا جرعة 3 ميكروجرام من نفس اللقاح للبالغين والمراهقين عند 30 ميكروجرام وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 ميكروجرامًا عند 10 ميكروجرام، وكان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى سنتين لديهم استجابة مناعية كافية بجرعة 3 ميكروجرام.