شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مسحة الأنف أبطأ فى التقاط عدوى أوميكرون لكورونا مقارنة بمسحة الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن اختبارات مسحة الأنف أبطأ لالتقاط عدوى أوميكرون لكورونا من مسحة الحلق، وأوضح الباحثون أن الأمر قد يستغرق في المتوسط ​​ثلاثة أيام حتى يختبر الأشخاص نتائج إيجابية في اختبار التدفق الجانبي القائم على الأنف (LFT) بعد أول نتيجة إيجابية لتحليل PCR المعتمد على الحلق، بحسب ما نشرت جريدة "الإندبندنت" البريطانية.

ووفقًا للدراسة الأمريكية، فإن معظم حالات متغير أوميكرون كانت معدية "لعدة أيام" قبل أن يتم اكتشافها عن طريق اختبار منزلي سريع.

اختبرت الدراسة 30 شخصًا أثناء تفشي متغير أوميكرون في خمسة أماكن عمل مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تطعيم المشاركين بشكل كامل وإعطائهم اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل المستندة إلى الحلق واختبارات LFT المستندة إلى الأنف خلال فترة البحث.

كتب مؤلفو البحث: "وجدنا أن اختبارات المستضدات السريعة [LFTs] تأخرت في القدرة على اكتشاف كورونا خلال فترة مبكرة من المرض عندما كان معظم الأفراد معديين بأوميكرون".

في بداية الدراسة، عاد 28 من أصل 30 شخصًا بنتائج سلبية خاطئة عبر LFTs، على الرغم من وجود حمولة فيروسية معدية كبيرة ، قبل أن تكون النتيجة إيجابية في النهاية.

في المتوسط ​​، استغرق الأمر ثلاثة أيام حتى يظهر الاختبار إيجابيًا على التدفق الجانبي بعد أول نتيجة إيجابية لتفاعل البوليميراز المتسلسل.

وفقًا للدراسة ، في أربع حالات ، نقل الأشخاص الفيروس إلى آخرين أثناء اختبارهم سلبيًا باستخدام LFT.

تشير الأدلة المتزايدة إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى والنمو في الحلق أكثر من الرئتين، وهو ما قد يفسر سبب سرعة اكتشاف الفيروس هنا مقارنة بالأنف.

قال مؤلفو الدراسة الأمريكية: "لقد ثبت أن أوميكرون يصيب أسرع وأكثر كفاءة من دلتا في القصبات الهوائية البشرية ، ولكن مع إصابة أقل حدة في الرئة [الرئة] ، مما يترجم إلى زيادة أعراض التهاب الحلق وتقليل فقدان التذوق و الرائحة، يكتشفها اللعاب بشكل أفضل من مسحات الأنف ".



