دراسة تدّق ناقوس الخطر.. معدل الإصابة بالخرف سيتضاعف إلى 3 مرات

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - حذرت دراسة حدية من تتضاعف عدد الإصابات بالخرف إلى ثلاث مرات بحلول 2050 إن لم تتحرك البلدان لمعالجة العوامل التي تؤدي إلى المرض.

والدراسة التي نشرت نتائجها، الخميس، في مجلة “لانسيت” تتوقع تضاعف الإصابات بالخرف، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه السبب السابع للوفاة في العالم.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، إيما نيكولز، من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، إن نتائج الدراسة تقدم لصناع القرار في العالم فهما جديدا لمسببات المرض.

واعتمدت الدراسة نموذج رياضي خلص إلى أنه بحلول عام 2050، قد ينتقل عدد الإصابات بالمرض من 57 مليون إلى 153 مليون حالة، مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض في الولايات المتحدة من 5.2 مليون إلى 10.5 مليون وفاة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الخرف يعد السبب السابع للوفيات في العالم، ويؤدي إلى إعاقة كبيرة لدى كبار السن مع ما يرتبط بذلك من ارتفاع التكاليف المالية للمرض والتي تصل حاليا إلى تريليون دولار أميركي على المستوى العالمي، بحسب معطيات المنظمة.

ورغم أن معدل الإصابة بالمرض يرتفع في صفوف كبار السن، قالت الدراسة إنه لا يجب تصويره على أنه جزء طبيعي من الشيخوخة، إذ أن هناك عوامل تسبب الخرف لا ترتبط بالعمر.

وبحسب الدراسة، هناك عوامل تساعد في الإصابة بالمرض ومنها السمنة والتدخين وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتوقعت الدراسة أن تسجل بلدان آسيا زيادة طفيفة في عدد حالات الإصابة فيما ستسجل بلدان شرق أفريقيا جنوب الصحراء زيادة كبيرة في عدد الإصابات.

ودعا البروفيسور ثيو فوس، المؤلف المشارك في الدارسة من معهد الصحة العالمية، جامعة واشنطن، البلدان المنخفضة الدخل إلى تحسين التعليم و تحسين الخدمات الصحية لتجنب تزايد الإصابات بالخرف.

ويقول مؤلفو الدراسة إنهم درسوا الخرف بصفة عامة دون التركيز على نوع معين، إذ يميز خبراء الصحة بين أنواع مختلفة من المرض، مثل الخرف الوعائي أو ضعف الإدراك، و الزهايمر.

يذكر أن شركة آي كيور الكورية الجنوبية حصلت في نوفمبر الماضي على موافقة على منتجها العلاجي للزهامير، ويدعى لصقة دونيبيزيل.

واستغرقت عملية الموافقة على الدواء 7 أشهر بعد أن قدمت الشركة طلباً في أبريل من عام 2021. وبحصولها على الموافقة، تكون “آي كيور” أول شركة دواء تسوّق لصقة “دونيبيزيل” في العالم.