شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوائد البريبايوتكس لصحة البشرة وما هى أهم مصادره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث خلط فى الغالب لدى معظم الناس بين كلمتى "البروبيوتيك" و"البريبايوتكس"، وعلى الرغم من وجود تشابه، إلا أنهما ليسا نفس الشىء، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الفارق بينهما وفوائد كلاهما للبشرة.





البروبيوتيك هي كائنات حية، وهى سلالات جيدة من البكتيريا التى تسكن الميكروبيومات التى تسكن بشرتك، ومثل نظامنا البيئى الطبيعي، تتمتع بشرتنا أيضًا بنظام بيئي خاص بها الملايين من البكتيريا سواء كانت جيدة أو سيئة تعيش فى هذه البكتيريا، أما البريبايوتكس فهى تغذى هذه البكتيريا لتزدهر ومن ثم الحفاظ على قدرة الجلد، باعتباره حاجزًا دفاعيًا، للتخلص من البكتيريا السيئة التي تسبب مشكلات مثل، ظهور العلامات المبكرة للشيخوخة، والبثور، والتصبغ، والبهتان، والجفاف وغيرها.

كيف يساعد البريبايوتكس في الحفاظ على صحة البشرة؟

البريبايوتكس يعزز ويحفز نمو البكتيريا الصحية لتقوية حاجز الجلد، لتصبح البكتيريا الجيدة أقوى لمحاربة العناصر السامة والملوثات البيئية.

أين توجد البريبايوتكس؟

توجد البريبايوتكس بشكل شائع فى العديد من الأطعمة والمكملات الغذائية مثل :

الموز

الثوم

البصل

الشوفان

التفاح

بذور الكتان

فول الصويا

تعمل ألياف البريبايوتكس على إثراء واستقرار وتقوية النظام البيئي لبشرتك وأمعائك وتجعلها صحية، الحقيقة هي أنه إذا كانت صحة أمعائك تؤثر بشكل مباشر على صحة بشرتك، فهم مرتبطون بهذه الطريقة، حيث أن الميكروبيوم الخاص بهما متشابه إلى حد ما، لذلك يركز الناس في الوقت الحاضر أكثر فأكثر على تحسين صحة أمعائهم من خلال تناول الطعام الصحي واتباع الممارسات الجيدة للحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة.

ما هى الأسباب التي تجعل البريبايوتكس تعمل بشكل إيجابي لبشرتك؟

يقوي حاجز البشرة

تعمل مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد حيوية على تعزيز وظيفة الحاجز الواقي لبشرتك وتجعله أقوى للدفاع ضد الملوثات السامة الموجودة في الخارج، إنه يحمي خط دفاعك الأول الذي له أهمية قصوى.

يسرع عملية التقشير الطبيعي

يمكن أن يؤدي تناول البريبايوتكس بانتظام إلى تسريع تساقط خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد.

يحسن نسيج بشرتك

يقلل من ظهور المسام ويشد الجلد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين في بشرتك، حتى تبدو بشرتك ممتلئة وناعمة وصحية عند لمسها.

يتحكم في الدهون والجفاف المفرط

تمنع المواد النشطة التي تحتوي على البريبايوتكس زيادة إنتاج الزيوت والدهون على وجهك، كما أنها تحبس رطوبة كافية في بشرتك حتى تظل رطبة وتبدو منتعشة.