شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب لقاح كورونا أثناء الحمل فى الولادة المبكرة؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض بعض النساء خلال فترة الحمل للإصابة بفيروس كورونا، وتزداد لديهن فرص التعرض لأعراضه الشديدة أو الوفاة، إلا أن 31% فقط من الحوامل في الولايات المتحدة تلقين اللقاح وقلت لديهن الأعراض عند الإصابة.

كما أن هناك بعض الأقاويل حول خطورة اللقاح الخاص بفيروس كورونا وتقليل فرص الحمل، وهذا الأمر يعد أحد العوائق التى تتسبب فى عدم قبول البعض تلقى اللقاح خوفا من حدوث تعطيل الحمل.

لذا أوضحت دراسة نشرت فى موقع "medicalxpress"، بقيادة مشتركة من جامعة ييل، والتي نظرت في أكثر من 40 ألف حامل، أدلة جديدة تدعم سلامة لقاح كورونا أثناء الحمل.

ووجدت الدراسة أن التطعيم ضد مرض كورونا أثناء الحمل لم يكن مرتبطًا بالولادة المبكرة، فتم الإبلاغ عن النتائج من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وأوضحت أن الولادة المبكرة - أى التي يتم فيها ولادة الأطفال قبل 37 أسبوعًا - ارتبطت بزيادة مخاطر وفاة الرضع وإعاقتهم، فبالنسبة للدراسة الجديدة، استخدم المؤلفون بيانات من 8 منظمات رعاية صحية مشاركة في Datalink Safety Datalink ، وهو مشروع أنشأه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) لمراقبة سلامة اللقاح - للتحقيق في مخاطر الولادة المبكرة بين النساء الحوامل الملقحات وغير الملقحات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 49 عامًا.

وقال الباحثون إن من بين أولئك الذين شملتهم الدراسة ، تلقى 10064 فردًا ، أو ما يقرب من 22%، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا أثناء الحمل و معظم (98.3%) تلقين التطعيم خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، أما البقية (1.7%) تلقوها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وأخيرا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بلقاح كورونا للحوامل أو المرضعات أو اللاتي يحاولن الحمل أو قد يصبحن حوامل في المستقبل.