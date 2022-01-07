شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من إعطاء الأطفال «باراسيتامول» إلا بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت هيئة الغذاء والدواء من إعطاء الأطفال دواء باراسيتامول، دون استشارة الصيدلي، مشيرة إلى أن الجرعات تختلف من طفل لآخر بناء على وزنه وتركيز الدواء.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” استشارة الصيدلي قبل إعطاء طفلك دواء باراسيتامول ضرورية، لأن الجرعات تختلف من طفل لآخر بناء على وزنه وتركيز الدواء”.

وأضافت :” ويمكن حساب الجرعة المناسبة باستخدام حاسبة الباراسيتامول من الغذاء والدواء”.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي، إن دواء الباراسيتامول (Paracetamol) أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين (Acetaminophen) ينتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة.

يستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة.

يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميل.

بعض الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول:

PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOL

تستخدم هذه الحاسبة لحساب الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول عن طريق الاعتماد على وزن الطفل وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب الغير دقيق للجرعات.

تعليمات عامة:

– جرعة دواء الباراسيتامول تعتمد على وزن الطفل وليس على العمر

– لا تعطِ هذا الدواء للرضع الذين تقل أعمارهم عن 10 أيام دون الرجوع للمشورة الطبية

– يعطى هذا الدواء كل 4-6 ساعات ، 5 مرات في اليوم كحد أقصى عند الحاجة . يجب أن لا يُعطى أكثر من 5 مرات خلال 24 ساعة

– يجب أن لا يعطى الدواء لأكثر من 5 أيام ( للأطفال أكبر من سنتين ) و لأكثر من 3 أيام (للرضع أقل من سنتين ) دون التحدث للطبيب أو الصيدلي

– لا تقم بإعطاء هذا الدواء مع أي منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول

– احرص على استخدام أداة القياس المرفقة مع العبوة ولا تستخدم ملعقة الأكل