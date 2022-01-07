شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكرى.. علامة متكررة يمكن أن تشير إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستويات السكر فى الدم، هى مقياس يوضح مقدار الجلوكوز، ويحذر الأطباء من ارتفاع السكر الذى يمكن أن يكون ناجما عن مرض السكرى غير المشخص، لذلك يجب مراجعة الطبيب إذا كان هذا ينطبق عليك.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHSوفقا لتقرير موقع " أكسبريس"، إن أعراض ارتفاع السكر في الدم " تشمل التهابات متكررة مثل القلاع والتهابات المثانة والتهابات الجلد"، وهذا يشير إلى أن نسبة خلايا الدم البيضاء وارتفاع نسبة السكر.

ويشير الموقع إلى أن التهابات القدم "شائعة" لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

ويوضح التقرير أن "تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) جنبًا إلى جنب مع ضعف تدفق الدم إلى القدمين يعرض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر فى الدم لخطر الإصابة بقرحة القدم المصابة".

كما يشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يتأثروا بشدة بالعدوى الشائعة، مثل الالتهاب الرئوى، وهذا هو السبب في أن الوخزات غالبًا ما يوصى بها للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى.

تشمل الأعراض الأخرى لفرط سكر الدم زيادة العطش وجفاف الفم والإرهاق وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوزن غير المقصود وآلام البطن.

تقول Mayo Clinic أنه إذا كان مستوى السكر فى الدم مرتفعًا جدًا، فقد تواجه العديد من الأعراض حول فمك، فقد تجد أن لديك رائحة نفس بطعم الفواكه أو فمك جاف جدًا.

تقول منظمة السكري فى المملكة المتحدة: "ترتفع مستويات السكر في الدم وتنخفض على مدار اليوم وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، فإن هذه التغييرات أكبر وتحدث فى كثير من الأحيان أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكرى."

يمكن أن يؤثر ارتفاع السكر فى الدم على الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع الأول والسكرى من النوع الثانى، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكرى الحمل.

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكرى، يمكن أن يحدث ارتفاع السكر فى الدم بسبب أشياء مثل الإجهاد أو المرض أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أو تناول الكثير من الطعام.

تقول منظمة السكرى فى المملكة المتحدة: "يمكن أن يحدث فرط سكر الدم عندما تكون مستويات الجلوكوز (السكر) فى الدم مرتفعة للغاية - عادة أعلى من 7 مليمول / لتر قبل الوجبة وأكثر من 8.5 مليمول / لتر بعد ساعتين من تناول الوجبة."