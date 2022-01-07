شكرا لقرائتكم خبر عن المشى لدقائق كل يوم قد يساعد على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يحاول الناس تجربة كل شىء ممكن، من أنظمة التمرين عالية الكثافة إلى اتباع البدع الغذائية، ويعد فقدان الوزن السريع أولوية بالنسبة لمعظم الناس، سواء كان ذلك من عشاق فقدان الوزن أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو مشاكل القلب.

وفقا لتقرير موقع prevention دعمت دراسات متعددة فوائد الذهاب في نزهة على الأقدام لفقدان الوزن، ومقدار الوقت الذي يحتاج المرء لقضائه في يوم واحد.

المشي من أجل إنقاص الوزن: ما كشفت عنه الدراسات

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن مع المشي، فإن وزن الجسم وسرعة المشي هما من العوامل التي تحدد عدد السعرات الحرارية المحروقة، وكشفت العديد من الدراسات أن 30 دقيقة من المشي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

أكدت دراسة أخرى أجريت على النساء أن المشي السريع كل يوم لمدة 6 أشهر أدى إلى فقدان الوزن بمعدل 17 رطلاً، وأكدت دراسة أخرى شملت نساء بدينات أن 50 إلى 70 دقيقة من المشي كل أسبوع لمدة 12 أسبوعًا ساعدت المشاركات على خسارة 6 أرطال.

هل هناك طريقة لتعظيم فوائد المشي لفقدان الوزن؟

المشي كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل يساعد فى إنقاص الوزن؛ ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من المزيد من الكيلوجرامات في هذه العملية ، فإن إجراء التعديلات الغذائية يمكن أن يكون مفيدًا.

ووفقًا لدراسة استمرت 12 أسبوعًا، طُلب من المشاركين الذين يعانون من السمنة المفرطة تقييد أنفسهم بـ 500-800 سعرة حرارية في اليوم، أضافت المجموعة ثلاث ساعات من المشي إلى روتينها أسبوعيًا بسرعة 3.7 ميل في الساعة.

المجموعة الأخرى لم تضف المشى إلى روتينهم. بشكل قاطع ، أظهرت كلتا المجموعتين فقدان الوزن، لكن الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا ويمشي فقد أربعة أرطال إضافية.

من أجل إنقاص الوزن بشكل أكثر فاعلية عن طريق المشي ، حاول تضمين النصائح التالية: