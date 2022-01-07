شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7فوائد مهمة للقاح كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن 7 فوائد هامة للتطعيم بلقاح كورونا .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن التطعيم يقلل من شدة الاصابة بكورونا في حال حدوثها كما أن المطعم يحتاج إلي وقت أقل في الشفاء حال الاصابة بالفيروس .

وتابعت المتحدث باسم وزارة الصحة أن التطعيم يقلل من انتشار الفيروس وكذلك المتحورات وأضاف أنه يقلل من الاحتياج لدخول المستشفيات ومعدلات الوقيات الناتجة عن الاصابة بالمرض .



