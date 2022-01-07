شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات لا تتجاهليها تدل على سرطان عنق الرحم.. وطرق تشخيصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان عنق الرحم ثانى أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عامًا، والأول بالنسبة للنساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عامًا، لذلك من المهم التعرف على أعراض سرطان عنق الرحم، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".

وحسبما أشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS"، فإن جميع أنواع سرطان عنق الرحم تقريبًا ناتجة عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

ويمكن اكتشاف سرطان عنق الرحم مبكرًا عن طريق إجراء فحوصات عنق الرحم بانتظام، والتى تسعى للكشف عن أى خلايا غير طبيعية أو ربما تكون سرطانية في هذه المنطقة، ويمكن بعد ذلك معالجة هذه الخلايا قبل أن تصبح سرطانية.

ما هى أعراض سرطان عنق الرحم؟

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الأعراض الأربعة الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

- النزيف المهبلي غير المعتاد، وقد يحدث ذلك خلال فترات الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث.

- حدوث تغييرات فى الإفرازات المهبلية.

- ألم أسفل الظهرك أو أسفل البطن.

- ألم فى عظام الفخذين (الحوض).

بالنسبة للنساء اللاتى يعانون من عدم انتظام الدورة الشهرية، نتيجة لحالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) أو الانتباذ البطاني الرحمي، فقد يعانين من أعراض مثل الألم والنزيف غير المعتاد في كثير من الأحيان.

كيف يتم تشخيص الإصابة بسرطان عنق الرحم؟

من المهم تقييم ما إذا كانت هذه الأعراض تزداد حدة، أو تبدو غير عادية مقارنة بما اعتدت عليه، وحال ملاحظة أى تغييرات أو أن الأعراض تزداد سوءً يجب استشارة الطبيب على الفور، ومن المحتمل أن يسألك الطبيب بعض الأسئلة المتعلقة بالحالة، وبعدها ستخضعين لفحص جسدي، حيث سيفحص الطبيب الجزء الخارجي من المهبل ويستخدم منظارًا لفحص عنق الرحم.



فحوصات التاكد من سرطان عنق الرحم



أعراض سرطان عنق الرحم