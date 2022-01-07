لهذه الاسباب تتراكم الدهون في الأرداف

بيروت - نادين محمد - تعاني العديد من السيدات من مشكلة سمنة الكمثري الذي يكون فيها الجزء السفلي ممتلىء في الفخدين ومنطقة الارداف.

تعرفي الى الاسباب وراء تراكم الدهون في منطقة الارداف وكيفية التعلب على هذه المشكلة لـ خسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة.

اسباب تتراكم الدهون في الأرداف

الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة حجم الأرداف





اكتشف العلماء أن الضغط المستمر والتمدد في الخلايا الدهنية يؤدي إلى إفراز أكثر من 50٪ من الدهون أيضاً، وإنه يسبب مشاكل صحية خطيرة، وسوف تقصر حياتك.

زيادة معدلات هرمون الأنوثة:





إن زيادة هرمون الأنوثةأكثر من معدله الطبيعي يسبب السمنة، وتراكم الدهون في الجزء السفلي من الجسم واحتباس الماء في الجسم.

أيضاً، فإنه يسبب العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الثدي.

في بعض الأحيان احتواء المواد الغذائية التي نتناولها على المبيدات الضارة يزيد من هرمونات الأنوثة؛ مما يؤدي إلى زيادة حجم الأرداف والصدر.

الحمل والولادة:



هناك العديد من التغييرات التي تحدث في هرموناتك أثناء الحمل والولادة. أيضاً، يمكن للمرأة الحامل اتباع نظام غذائي سيئ دون القيام بأي تمارين، وكل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة حجم الأرداف.

علاوة على ذلك، يؤدي الحمل المتكرر إلى شحذ عضلات الأرداف بشكل خاص؛ مما يؤدي إلى تراكم الدهون في هذه المنطقة.

عادات الأكل السيئة وأسلوب الحياة السيئ:





الأطعمة غير المرغوب فيها تؤدي إلى زيادة تراكم الدهون. الخلايا الدهنية تسبب تحويل هرمون التستوستيرون الذكوري إلى هرمون الأنوثة هرمون الأستروجين. هذا يؤدي إلى تراكم الدهون في الأرداف. أيضاً، يزيد الإجهاد من هرمون الأنوثة مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الأرداف.

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