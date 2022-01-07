شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: خلط بعض لقاحات كورونا ينتج عنه 4 أضعاف الأجسام المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة تجريبية أجرتها مستشفيات AIG ومقرها حيدر أباد بالهند، حول مزج Covishield و Covaxinأنه ليس آمنًا فحسب، بل إنه أكثر فاعلية أيضًا، ووفقًا للبيان للمسشفيات، وجد أن المتطوعين الذين تم إعطاؤهم جرعات مختلطة لديهم أجسام مضادة معادلة أعلى بأربع مرات من تلك التي تناولت جرعتين من نفس اللقاح.

كيف بدأ الباحثون الدراسة؟

وفقا لتقرير موقع timesnownews تم اختيار 44 مشاركًا من مجموعة إجمالية مؤلفة من 330 متطوعًا سليمًا وغير محصنين، والذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى كورونا.

بعد ذلك تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات، من بين هؤلاء تم إعطاء مجموعتين نفس اللقاح كجرعتين، وأعطيت مجموعة واحدة Covaxin والأخرى أعطيت Covishield

كانت المجموعتان الثالثة والرابعة عبارة عن مجموعات اللقاح غير المتجانسة، بينما تلقت المجموعة 3 الجرعة الأولى من Covishield والثانية مثل Covaxin ، بينما تلقت المجموعة 4 الجرعة الأولى من Covaxin والجرعة الثانية من Covishield تمت متابعة جميع المشاركين البالغ عددهم 44 مشاركًا لمدة 60 يومًا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي آثار سلبية وتم فحص عيار الأجسام المضادة الخاصة بهم.

ماذا وجدوا؟

وقالت مستشفيات AIG : أظهرت الدراسة بشكل قاطع أن خلط اللقاحات آمن تمامًا، حيث لم يصب أى من المشاركين بأى آثار ضارة"، وأكد رئيس مستشفيات AIG أن الأجسام المضادة المعادلة للبروتين هي المكونات البروتينية للجهاز المناعي التي تقتل الفيروس وتقلل من العدوى بشكل عام ، وهذا ما يجعل الدراسة الحالية مهمة.

وقامت مستشفيات AIG بمشاركة البيانات من الدراسة مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR)، ومن المقرر اعتبار البحث الذي أجرته مستشفيات AIG كدراسة مرجعية قبل الجرعات الوقائية.

ماذا يعني هذا ؟

في وقت تتزايد فيه الحالات بسبب المتغيرات الجديدة المثيرة للقلق، بما في ذلك Omicron ، فإن هذه الدراسة مهمة للغاية. كانت بعض المتغيرات المثيرة للقلق مقاومة جزئيًا للقاحات المتاحة ، وقد يكون الخلط هو الحل لذلك.