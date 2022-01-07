شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون عن عشبة يمكنها خفض نسبة السكر بالدم في 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء عن عشبة يمكنها خفض نسبة السكرى فى الدم في وقت قصير، وهى عشبة "الجينسنج"، فهي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وقد ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

ولاحظت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضًا ملحوظًا في مستويات السكر في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصائم مجموعة متنوعة من الجنسينج الأحمر الكوري.

هذه الدراسة هي واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن كلا من الجينسنج الآسيوي والأمريكي يقلل من نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

ولاحظ المؤلفون: "تشير هذه الدراسات إلى أن مستخلص الجينسنج الأمريكي فعال وآمن كعلاج إضافي في إدارة مرض السكري من النوع الثانى".بشكل عام، نادرًا ما أظهر الجينسنج تأثيرات مهمة على A1C أو الأنسولين الصائم أو مقاومة الأنسولين.

ومع ذلك، فقد وجد تحليل أجرى عام 2016 تحسنًا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنج.

يمكن أن تُعزى هذه التأثيرات إلى ألياف الجينسنج القابلة للذوبان ، والتي ترتبط بالدهون داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم كما لوحظ أن الاستخدام الطبي للمستخلص يمكن أن يعالج أيضًا ارتفاع ضغط الدم.وأظهرت الدراسات أن ضغط الدم الانقباضي، يمكن أن ينخفض ​ بشكل ملحوظ بعد تناول العشب.

تساعد التخفيضات في الضغط الانقباضي على تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما أن تركيزه العالي من مضادات الأكسدة يعني أنه يمكن أن يعزز مناعة الجسم أيضًا، هذه الحماية المضادة للأكسدة ، بدورها ، يمكن أن توقف إنتاج الخلايا غير الطبيعية والنمو ، وهي الآلية النموذجية للسرطان.

في حماية الخلايا ، توصل الباحثون إلى أن الجينسنج يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16%.

يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد أو الجرعات العالية من الجينسنج إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها ، ومع ذلك ، فإن تناوله بحذر له ما يبرره.

تشمل التقارير عن الآثار الجانبية لمكملات الجنسنج الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم وألم الثدي.