شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني واحد على الأقل من كل ثلاثة في العالم من زيادة الوزن، وواحد من كل تسعة يعاني من السمنة، ولذا يسعي الكثيرون للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد لتجنب الإصابة والتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة كالإصابة بأمراض القلب، والسكر والسرطان.

وحول ذلك نقدم بعض الأطعمة التي تساعد في ارتفاع نسبة حرق الدهون، والتخلص من الوزن الزائد، وذلك وفقا لموقع " facty"، ومنها:

- سمك السالمون:

السلمون غني بالبروتين ، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في Nutrients ، فإن تناول وجبات من سمك السلمون يمكن أن يزيد بشكل كبير في زيادة حرق الدهون.

-كوب من الشاي:

كوب الشاي مصدرً لحرق الدهون، فهناك أنواع عدة منه وجميعها تساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وأيضا امداد الجسم بمضادات الأكسدة، ومن أنواعه التالي:

-أسود

-أخضر

-المريمية

-اللحوم الخالية من الدهون:

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون تعد خيارا جيدا لزيادة حرق الدهون بالجسم، فهي تمد الجسم بالحصة التي يحتاجها من البروتين، والأحماض المختلفة.

-افوكادو:

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تحفز إفراز هرمونات حرق الدهون، ولذا فهي مصدر للسكريات الطبيعية التي تمنع إفراز الأنسولين مع تعزيز امتصاص الكالسيوم، و هذه العمليات جزء لا يتجزأ من فقدان الدهون.