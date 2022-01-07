بيروت - نادين محمد - أسباب التصلب الضموري الجانبي عديدة، و هو نوع من أمراض الخلايا العصبية الحركية، ويشير إلى مجموعة من الأمراض العصبية التقدمية التي تسبب خللاً في الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات.

ويهاجم التصلب الجانبي الضموري الخلايا العصبية المستخدمة في الإجراءات العضلية الإرادية، والمعروفة باسم الخلايا العصبية الحركية، وهذا يؤدي إلى ضعف العضلات وتغيرات في طريقة عمل الجسم.

بعيداً عن أسباب التصلب الضموري الجانبي، ففي المراحل المتقدمة، يؤثر التصلب الجانبي الضموري على الأعصاب التي تتحكم في التنفس وهو النوع الأكثر شيوعاً من أمراض الخلايا العصبية الحركية. يطلق عليه أحياناً مرض Lou Gehrig ، على اسم لاعب البيسبول الشهير الذي أصيب بهذه الحالة.



أسباب التصلب الجانبي الضموري وأنواعه

سيعيش نصف المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري 3 سنوات أو أكثر بعد التشخيص، لكن يعيش البعض لفترة أطول. يعيش حوالي 20 بالمائة من الناس 5 سنوات، أو أكثر بعد التشخيص، و10 بالمائة سيعيشون لمدة 10 سنوات أو أكثر، و5 بالمائة سيعيشون لمدة 20 عاماً وليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب مرض التصلب الجانبي الضموري.

أنواع التصلب الجانبي الضموري

هناك أنواع مختلفة حسب علاماتها وأعراضها، وما إذا كان هناك ارتباط جيني واضح أم لا.

استجابة مناعية غير منظمة:

قد يهاجم الجهاز المناعي بعض خلايا الجسم، وربما يقتل الخلايا العصبية ويسبب اختلال التوازن الكيميائي: غالباً ما يكون لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري مستويات أعلى من الجلوتامات، وهو ناقل كيميائي في الدماغ، بالقرب من الخلايا العصبية الحركية. من المعروف أن الغلوتامات بكميات كبيرة سامة للخلايا العصبية.



سوء التعامل مع البروتينات:

إذا لم تتم معالجة البروتينات بشكل صحيح بواسطة الخلايا العصبية، فمن المحتمل أن تتراكم البروتينات غير الطبيعية وتتسبب في موت الخلايا العصبية.

العلامات والأعراض

تظهر أعراض التصلب الجانبي الضموري عادةً عندما يكون الشخص في أواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات من العمر، ولكن يمكن أن يحدث في أعمار أخرى.

التقدم يختلف بين الأفراد. في المراحل المبكرة، قد تكون العلامات والأعراض بالكاد ملحوظة، لكن الضعف يصبح أكثر وضوحاً بمرور الوقت.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

صعوبة القيام بالأنشطة اليومية، بما في ذلك المشي.

ضعف في القدمين واليدين والساقين والكاحلين.

تقلصات وارتعاش في الذراعين أو الكتفين أو اللسان.

صعوبة في الحفاظ على وضعية جيدة ورفع الرأس.

نوبات من الضحك أو البكاء لا يمكن السيطرة عليها، والمعروفة باسم الضعف العاطفي.

التغييرات المعرفية

تشويش الكلام وصعوبة في السمع.

ألم.

إعياء.

صعوبة في التنفس والبلع في مراحل لاحقة.

يحدث ضعف العضلات التدريجي في جميع حالات التصلب الجانبي الضموري، ولكن هذا قد لا يكون المؤشر الأول للحالة.



غالباً ما تشمل الأعراض المبكرة التعب غير الطبيعي في الأطراف، وتشنجات العضلات، والتلعثم في الكلام.

ستنتشر الأعراض إلى جميع أجزاء الجسم مع تقدم المرض، وقد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في اتخاذ القرار والذاكرة، مما يؤدي في النهاية إلى شكل من أشكال الخرف يسمى الخَرَف الجبهي الصدغي.

يمكن أن يسبب الضعف العاطفي تقلبات في المزاج والاستجابة العاطفية.



علاج التصلب الجانبي الضموري وأنواعه



لا يوجد علاج لمرض التصلب الجانبي الضموري، لذلك يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض ومنع المضاعفات غير الضرورية وإبطاء معدل تطور المرض.

يمكن أن يسبب التصلب الجانبي الضموري مجموعة من التغييرات الجسدية والعقلية والاجتماعية، لذلك غالباً ما يساعد فريق من المتخصصين المرضى على إدارة الأعراض والرعاية، وتحسين تأهيلهم في الحياة، وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة.

تمت الموافقة على Riluzole (Rilutek) لعلاج ALS من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 1995، ويبدو أنه يبطئ من تطور المرض. قد يعمل عن طريق تقليل مستويات الجلوتامات في الجسم، وهو مادة إكسيتوتوكسين مرتبطة بتلف الخلايا العصبية.

العلاج الطبيعي والتصلب الجانبي الضموري

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي الأشخاص المصابين بالتصلب الجانبي الضموري في إدارة الألم ومعالجة مشكلات الحركة.

يمكن لأجهزة التنفس أن تساعد المريض على التنفس بشكل أفضل في الليل.

يتم توصيل أحد طرفي الأنبوب بجهاز التنفس الصناعي، بينما يتم إدخال الطرف الآخر في القصبة الهوائية من خلال ثقب يتم إنشاؤه جراحياً في الرقبة أو ثقب القصبة الهوائية.

يكون علاج النطق مفيداً عندما يبدأ ALS في جعل التحدث أكثر صعوبة. يمكن أن يساعد معالجو النطق من خلال تعليم التقنيات التكيفية.

تشمل طرق الاتصال الأخرى معدات الاتصالات القائمة على الكمبيوتر والكتابة.

الدعم الغذائي مهم؛ لأن صعوبة البلع قد تجعل الحصول على العناصر الغذائية الكافية أمراً صعباً. يمكن أن ينصح خبراء التغذية بإعداد وجبات مغذية يسهل بلعها. قد تساعد أجهزة الشفط وأنابيب التغذية.

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