شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة شائعة تُظهر جمالك بدون مكياج .. أبرزها التوت ومسحوق الكاكاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام عدد قليل من الأطعمة أو المكونات يمكنك من صنع بعض المنتجات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية وتسمى بالمكياج القائم على الفاكهة، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، 5 أطعمة رخيصة جدًا مكوناتها عضوية يمكنك من خلالها عمل مكياج خالي من المواد الكيميائية تمامًا واستخدامه على بشرتك.

مسحوق الكاكاو

مسحوق الكاكاو يمكن أن يصبح مكون رائعًا لبشرتك، فهو محمل بالمغنيسيوم والكبريت والحديد والزنك، ويعزز مسحوق الكاكاو مستويات السكر في الدم الصحية والتي يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة صافية وخالية من حب الشباب، ومن الأفضل استخدام مسحوق الكاكاو كظلال برونزي أو ظلال عيون طبيعية، ليس ذلك فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا كمواد مالئة للحواجب.

مسحوق "الطحالب"

هل تعلم أن مسحوق الطحالب الصحي هذا مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن ويمكن استخدامه لإنشاء محدد عيون جميل، ولصنع محدد العيون باستخدامه، يمكنك مزجه مع بعض عصير توت العليق أو حتى الماء مع بعض زيت جوز الهند الخام، ويمكنك رسم عينيك بسلاسة باستخدام فرشاة كحل.

التوت الأسود

يمكن استخدام التوت الأسود للحصول على ظل شفاه طبيعي، فهو غنى بمضادات الأكسدة الطازجة ويعطي لمسة لطيفة وناعمة وجميلة لشفتيك.

توت العليق

باستخدام هذا التوت، يمكنك الحصول على مورد الخدود ذو اللون الأحمر والوردي الجميل وإضافته على بشرتك، ليس ذلك فحسب، بل يمكن أيضًا استخدام هذه التوت كأحمر شفاه وظلال للعيون أيضًا، احرصي على سحق هذه التوت مسبقًا عند استخدامها للمكياج، حتى ينطلق عصيرها الطبيعي ويمكنك الحصول على ألوان أفضل.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أسهل المكونات التي يمكنك استخدامها على بشرتك، يمكن استخدامه كبلسم شفاه طبيعي لا يرطب بشرتك فحسب، بل يمنح شفتيك لمعانًا أيضًا، استخدمِ بضع قطرات منه لترطيب بشرتك قبل وضع المكياج، كما يمكن أن يوفر توهجًا طبيعيًا لمكياجك.



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