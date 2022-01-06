شكرا لقرائتكم خبر عن هل الشعور بألم في الصدر علامة على إصابتك بنوبة قلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية تعد من الأمراض التي يصاب بها البعض عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على الكمية الكافية من الدم، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية هي :

ـ ألم أو انزعاج في الصدر.

الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء .

ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر .

ألم أو انزعاج في أحد أو كلا الذراعين والكتفين .

ضيق في التنفس .

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التعب غير المعتاد أو غير المبرر والغثيان أو القيء.

وأوضح تقرير نشر خلال موقع " كليفلاند كلينك "، أنه من غير المحتمل أن تشير معظم آلام الصدر إلى نوبة قلبية، ففي دراسة لزيارات غرفة الطوارئ وجدت أن أقل من 6 % من المرضى الذين يعانون من آلام في الصدر يعانون من مشكلة قلبية تهدد الحياة.

الأعراض التي تشير إلى مشكلة أخرى ليست خطيرة مثل النوبة القلبية؟انزعاج مؤقت في الصدر:

من المرجح أن ينتج ذلك عن إصابة مثل كسر في إحدى الضلوع أو الكدمات أو شد عضلي في جدار صدرك، أو التهاب في غضروف الضلع ، الألم العضلي الليفي ، القوباء المنطقية.

ألم الصدر بسبب عدوى أو التهاب:

هل يؤلمك كل شهيق أو زفير؟ مع كل نفس عميق أو سعال ، يخترق الألم صدرك، قد تكون هذه مشكلة متعلقة بالرئة أو عدوى أو التهابًا أو نوبة ربو تصيب رئتيك.

الألم الذي يصيب صدرك ولكنه يتحسن كلما تحركت قليلاً:

قد تكون هذه حالة من الحموضة المعوية (الارتجاع الحمضي) أو مشكلة أخرى في الجهاز الهضمي، غالبًا ما يكون الانزعاج الذي يقل مع ممارسة الرياضة ناتجًا عن حرقة المعدة ، والتي تجلب شعورًا غير مريح بالحرقان في صدرك وشعور بالحزن في الحلق، يمكن أن تساعد مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية في الشعور ببعض الراحة. لكن فى حال تكرارها اسأل الطبيب.