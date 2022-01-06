شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاستحمام بالماء الساخن يومياً يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مجموعة من الأبحاث أن الاستحمام بالماء الساخن يومياً قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي إكسبريس".واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية Heart، على بيانات أكثر من 30 ألف مشارك في منتصف العمر ليس لديهم تاريخ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

وبعد ضبط جميع عوامل الخطر المؤثرة على أمراض القلب، خلص الفريق إلى أن أخذ حمام ساخن يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 28% مقارنةً بأولئك الذين قاموا بالاستحمام مرة أو مرتين في الأسبوع.

وقال الفريق: "وجدنا أن الاستحمام المتكرر كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما يشير إلى أن التأثير المفيد للاستحمام في حوض الاستحمام على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية قد يكون جزئيًا بسبب خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم."

وأوضح الدكتور أدولف هوتر، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في حوض الاستحمام الدافئ أو الساونا إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يخفض ضغط الدم".

ودعمت الدراسات ذات الطبيعة المماثلة هذه النتائج، حيث أظهرت أن الأشخاص الذين يستخدمون الساونا بشكل متكرر يتمتعون بوظيفة أفضل للأوعية الدموية، ومستويات كوليسترول أفضل ، والتهاب أقل.

علاوة على ذلك ، يُعتقد على نطاق واسع أن كلاً من حمامات البخار والحمامات الساخنة آمنان للأفراد المصابين بأمراض القلب المستقرة وفشل القلب الخفيف لكن يُنصح الأفراد الذين يعانون من الذبحة الصدرية (ألم في الصدر) أو ضغط الدم المرتفع بشدة بتجنب هذا الأمر.



